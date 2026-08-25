Стоян Колев побърка полицията. Размахва брадва, цялата държава го издирва

39-годишният Стоян Колев, обвинен в агресивно шофиране с кокаин и размахване на пушка по магистрала „Тракия“, избяга от домашния си арест. Районната прокуратура в Пазарджик внесе спешно искане в съда за промяна на мярката му за неотклонение в най-тежката – "задържане под стража“. Делото ще се разглежда утре, 26 август, а мъжът вече е обявен за общодържавно издирване.

До бягството се стига, след като на 24 август от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ в Бургас алармираха, че Колев е напуснал определения му адрес и е в неизвестност.

Междувременно обвиняемият сам пусна видео на живо в социалните мрежи, в което се появи с брадва в ръка и заяви, че вече се намира извън граница.

Колев е предаден на съд за опасния си дрифтерски екшън от 16 юни на магистрала „Тракия“.

Тогава той притискаше други автомобили с висока скорост, присветваше с фарове, размахваше пневматична пушка и управляваше под въздействието на кокаин.

При първоначалното му задържане в съдебната палата в Пазарджик мъжът сътвори нов скандал с обиди и викове срещу съдебната охрана, но въпреки това по-късно бе пуснат под домашен арест, от който успя да избяга.