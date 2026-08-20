Мистериозна смърт на двама в Стара планина

Двама души са открити мъртви в планината през последното денонощие, като и в двата случая няма данни смъртта да е настъпила вследствие на планинарски инцидент. Това съобщиха от Планинската спасителна служба към БЧК.

В района на Тъженското пръскало в Стара планина е намерено тялото на 60-годишен мъж. На място е изпратен медицински хеликоптер, чийто екип е констатирал смъртта.

Второ тяло е открито в местността под връх Ком. По случая са работили екипи на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

От ПСС отново напомниха на туристите да не подценяват планината, особено на фона на засиления интерес към планинските маршрути през летния сезон.

Спасителите препоръчват преди тръгване туристите да предвидят достатъчно време за целия маршрут, да носят необходимото количество вода и резервна батерия за телефона.

Важно е също хората да не тръгват сами в планината. Ако все пак го направят, близък човек трябва да бъде информиран къде се намират, накъде са тръгнали и кога приблизително се очаква да пристигнат.

От Планинската спасителна служба посочват, че условията за туризъм днес са много добри, но доброто време не отменя необходимостта от подготовка и внимание.