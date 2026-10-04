Българите отново хукнаха към Одрин, връщат се с пълни багажници

Въпреки значителното поскъпване на стоките в Турция и известния отлив на купувачи през последната година, почивните дни в Одрин отново преминават под знака на засилен български интерес. Големите пазари и търговски улици в южната ни съседка са пълни с автомобили с българска регистрация, а според проверка на TrafficNews в момента най-търсени са плодовете и зеленчуците за зимнина.

Комбинацията от ниския курс на турската лира и високите цени на храните и електроенергията у нас кара много българи да пътуват до Одрин, за да се запасят с продукти за зимата. „Ако трябва да затваряме буркани и да ги стерилизираме на ток при цените в България, зимнината ще ни излезе златна“, коментират пазаруващи, които се завръщат с пълни чували.

Цените на пазара: Колко струват плодовете и зеленчуците?

На популярния Син пазар в събота българската реч преобладава, а търговията на едро цъфти. Разликата в цените спрямо българския пазар остава основният двигател за шопинг туризма:

Зеленчуци за туршии и готвене: Едрите червени чушки капия се продават за около 30–40 лири (0.54–0.72 евро) за килограм, доматите са около 25 лири (0.45 евро), а патладжаните и зеленият фасул вървят по 70 лири (1.26 евро). Корнишоните струват 80 лири, камбите са 100 лири, морковите и чушките сиврия - около 50 лири, а царевицата се предлага на цена от 100 лири за пет броя.

Свежи подправки и салати: Връзка пресен лук се продава за 30 лири, марулята варира между 50 и 70 лири, а връзка магданоз е около 40 лири.

Плодове: Ябълките струват 60 лири (1.08 евро) за килограм, гроздето е около 80 лири (1.43 евро), прасковите варират от 75 до 100 лири (1.35–1.80 евро), а бананите се продават за около 120 лири.

За хората, пазаруващи по-големи количества, разходите за път - независимо дали със собствен автомобил или с организиран транспорт - не променят крайната изгода.

Допълнителни бонус покупки: Горива, препарати и дрехи

Освен пълните чували със зеленчуци, българите използват пътуването си и за други покупки. Перилните препарати, кухненските консумативи, стоките за дома и дрехите с актуални намаления остават сред най-търсените артикули.

Сериозна дестинация са и местните бензиностанции. „Горивото тук е по-евтино и по-качествено, затова задължително зареждаме догоре“, споделят шофьори. Към момента най-масовият бензин в Турция се продава за около 81,5 лири (приблизително 1,46 евро) за литър, а дизелът е около 94,6 лири (1,70 евро).

Скритата страна: Тежката инфлация през погледа на местните

Докато за българските посетители цените в Одрин все още изглеждат изгодни, за местното население и търговци ситуацията е коренно различна. Жителите на града се оплакват от растящата инфлация и постоянното увеличение на ежедневните разходи, като посочват, че цените на горивата се покачват почти ежедневно.

По-малките хранителни магазини изпитват сериозни затруднения, а в някои от по-големите търговски вериги вече се забелязват полупразни рафтове. Местните търговци признават, че разликата спрямо минали години е осезаема: „Животът стана много труден и вече не можем да разчитаме на българите като клиенти така, както преди. Кризата удари и вас, но нас - много повече.“