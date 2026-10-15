Тежък удар по джоба на домакинствата

Услугите и нехранителните стоки поскъпват значително по-бързо от храните през първата година от въвеждането на еврото в България. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) към края на септември. Годишната инфлация достига 5,7%, като страната ни остава сред държавите с най-сериозно увеличение на потребителските цени в Европейския съюз.

Докато хранителните продукти са поскъпнали с едва 1,6% за година, цените на услугите са се повишили със 7%, а на нехранителните стоки – със 7,7 на сто. Още по-осезаемо е увеличението при ресторантите и заведенията, където цените са скочили с 9,6%, предава "Труд".

През последните месеци вниманието на държавните институции беше насочено основно към цените на хранителните продукти. Комисията за защита на потребителите обяви резултати от проверки, според които в големите търговски вериги са установени надценки, надхвърлящи 140%.

Междувременно Министерството на икономиката подготви методика за определяне на справедлива стойност на основни хранителни продукти. Данните на НСИ обаче показват, че в момента по-сериозният натиск върху семейните бюджети идва от други разходи.

Едно от възможните обяснения за по-бързото поскъпване на услугите е необходимостта доставчиците им да компенсират повишените разходи за издръжка, труд и материали. Въвеждането на еврото също се разглежда като допълнителен фактор, макар че конкретният му принос към инфлацията не може да бъде определен само от тези статистически данни.

Най-сериозните увеличения се наблюдават при услуги, които много домакинства използват редовно или не могат да отложат.

Извънболничните лечебни и рехабилитационни услуги са поскъпнали с 18,6% за година. Посещенията при зъболекар вече струват средно с 11,9% повече, а ветеринарните услуги бележат още по-голям скок – 21,8%.

Сериозно е поскъпването и в транспорта. Таксиметровите превози са увеличили тарифите си с 18,4%, докато шофьорските курсове и годишните технически прегледи на автомобилите са поскъпнали с 13,3%.

Дори традиционната услуга за варене на ракия не остава незасегната от увеличението на цените. За година тя е поскъпнала със 17,1%.

Поскъпването на горивата е друг съществен фактор за увеличаването на разходите на домакинствата и бизнеса.

Според данните на НСИ бензинът е поскъпнал с 33,9% на годишна база, а дизелът – с цели 55,3%.

По-високите цени на горивата се отразяват пряко върху транспортните услуги и върху дейностите, свързани с доставки и придвижване. При редица други услуги обаче зависимостта от бензина и дизела е ограничена, което показва, че повишението на цените не може да се обясни единствено с разходите за транспорт.

Комбинацията от по-скъпи горива, медицински услуги, таксиметрови превози и посещения в заведения създава усещане за значително по-висока инфлация от официално отчетената.

Причината е, че всяко домакинство има различна структура на разходите. Хората, които използват автомобил ежедневно или често плащат за медицински услуги, могат да усетят много по-силен ценови натиск от средния, измерен чрез потребителската кошница.

Измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, който позволява сравнение между държавите от Европейския съюз, годишната инфлация в България достига 5,6% към края на септември.

Това поставя страната на второ място сред държавите от еврозоната по този показател, според цитираните предварителни данни на Евростат.

По-висока инфлация е отчетена единствено в Литва – 6,1%. Средното равнище за еврозоната е 3,8%, докато в Германия увеличението на цените е 3,3%, а във Франция – 3,4%.

Разликата показва, че потребителските цени в България продължават да се увеличават по-бързо от средните за валутния съюз.

Данните очертават важна промяна в структурата на поскъпването. Докато храните остават основен обект на проверки и публични дискусии, услугите и нехранителните стоки вече имат значително по-високи темпове на увеличение.

Това поставя въпроса дали мерките за наблюдение на цените трябва да бъдат насочени и към други сектори, особено към услугите с най-сериозно поскъпване.

За домакинствата най-важният резултат е, че дори при относително слабо увеличение на цените на храните общите месечни разходи могат да продължат да растат осезаемо. А когато поскъпват услуги, които трудно могат да бъдат избегнати или заменени, възможностите за икономии стават все по-ограничени.