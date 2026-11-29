Декември е месецът, в който зимата постепенно започва да показва по-сериозно присъствие в Югоизточна Европа. Дали обаче ще станем свидетели на трайно застудяване, или по-голямата част от месеца ще премине под влиянието на по-мека въздушна маса?

Какво показват анализите на полярния вихър?

Последните три прогностични карти на ECMWF за нивото от 10 hPa показват интересна конфигурация на полярния вихър, пишат метеоролозите от "Метео Балканс". В края на ноември и началото на декември се наблюдава добре изразена циркулация около полярните ширини, като студеното ядро на вихъра остава сравнително ясно оформено.

На картата за 30 ноември се вижда значителен контраст между температурните аномалии в Арктика и по-ниските географски ширини. Налице са положителни температурни аномалии в части от високите ширини, докато около централната част на полярния вихър се запазват по-ниски стойности.

В прогнозата за 6 декември конфигурацията продължава да показва добре организирана стратосферна циркулация. Измененията в геопотенциалните височини подсказват развитие и пренареждане на полярния вихър, но не се вижда убедителен сигнал за внезапно стратосферно затопляне, което да доведе до сериозно разрушаване на неговата структура.

Още по-интересна е картината за 12 декември. Тогава студеното ядро над полярните ширини остава добре изразено, а около него се оформя пояс с по-високи температурни аномалии. Това е конфигурация, която по-скоро подкрепя запазването на силна стратосферна циркулация, отколкото сценарий с пълно разпадане на вихъра.

Температурните аномалии на 10 hPa не показват директно какви ще бъдат температурите при земната повърхност в България. Стратосферната циркулация може да влияе върху развитието на атмосферните процеси в тропосферата, но тази връзка не е моментална и не е еднозначна. Тези анализи като един от факторите за изграждане на дългосрочната прогноза.

Основният сигнал към момента е, че не се очертава убедителна предпоставка за внезапно и мащабно отслабване на полярния вихър през първата половина на декември. Това намалява основанията да очакваме продължителна студена блокираща обстановка единствено въз основа на стратосферните карти.

Прогноза за България през първото десетдневие (1–10 декември)

Първите десет дни на декември вероятно ще преминат при сравнително динамична атмосферна обстановка. Очаква се редуване на периоди с по-меко време и краткотрайни нахлувания на по-хладен въздух от северозапад или север.

В началото на периода не се очертава убедителен сигнал за продължително и чувствително застудяване над страната. При подходящо разположение на баричните центрове България може да попада под влиянието на по-топли въздушни маси, особено в Южна и Източна България. В тези райони дневните температури временно могат да бъдат по-високи от обичайните за началото на декември.

Въпреки това не трябва да изключваме преминаването на студени атмосферни фронтове. При тях ще се създават условия за валежи от дъжд, а с понижаването на температурите в някои райони на Северна и Западна България дъждът може временно да преминава в сняг.

В планините вероятността за снеговалежи ще бъде по-голяма, особено при нахлувания на по-студен въздух. Снежната покривка във високите части ще зависи от конкретното разположение и интензивност на валежните системи.

През този период са възможни и краткотрайни температурни инверсии. В котловините и низините, особено при по-продължителни периоди без вятър, ще има предпоставки за мъгли и ниска слоеста облачност. Така на места сутрините ще бъдат студени, докато в планинските райони времето може да остане по-слънчево.

Температурна тенденция: По-скоро около и на места над климатичните норми, с временни понижения при преминаване на студени фронтове.

Валежи: Променлива облачност и периодични валежи от дъжд. Сняг ще бъде по-вероятен в планините и при по-сериозни нахлувания на студен въздух.

Прогноза за България през второто десетдневие (11–20 декември)

През второто десетдневие вниманието ни ще бъде насочено към развитието на полярния вихър и възможните промени в циркулацията над Северното полукълбо.

Картата на ECMWF за 12 декември показва запазване на ясно изразено студено ядро над полярните ширини. Подобна конфигурация по принцип е съвместима с по-силна стратосферна циркулация, но сама по себе си не изключва студени нахлувания към Балканите.

За България това означава, че не бива да очакваме непременно продължително зимно застудяване. По-вероятният сценарий на този етап е запазване на динамична обстановка, при която по-топли периоди могат да се редуват с краткотрайни застудявания.

Особено важно ще бъде разположението на антициклоналните области над Северна и Източна Европа. Ако се формира подходяща зона на високо атмосферно налягане, съчетана с циклонална дейност над Средиземноморието, над Балканския полуостров може да се създадат условия за пренос на по-студен въздух от североизток.

Този сценарий би бил по-благоприятен за снеговалежи в България, особено ако валежната система премине през страната при достатъчно ниски температури в приземния слой.

При липса на подобна конфигурация е възможно времето да остане сравнително меко за сезона. В такива ситуации валежите в равнинната част на страната ще бъдат предимно от дъжд, докато снеговалежите ще бъдат съсредоточени основно в планините.

Не е изключено и развитието на средиземноморски циклони. През декември подобни системи могат да бъдат важен фактор за валежната обстановка у нас. При определено трасе на циклона те могат да донесат значителни количества валежи, а при нахлуване на достатъчно студен въздух – и снеговалежи в по-ниските части на страната.

Температурна тенденция: Около сезонните стойности, с възможност за временни по-топли периоди и краткотрайни застудявания.

Валежи: Променлива валежна обстановка. Възможни са преминавания на средиземноморски циклони, като видът на валежите ще зависи от температурната структура на атмосферата.

Прогноза за България през третото десетдневие (21–31 декември)

Последните десет дни на декември са периодът, за който несигурността в дългосрочната прогноза е най-голяма. Наличните карти достигат до 12 декември и не дават достатъчно основание да определим с висока увереност конкретното развитие на полярния вихър през последната третина на месеца.

Все пак, ако досегашната тенденция към запазване на организиран полярен вихър се задържи, няма да има силен стратосферен сигнал, който сам по себе си да подкрепя сценарий за продължителна и мащабна студена обстановка над Европа.

Това обаче не означава, че зимата ще отсъства от България.

Възможни са краткотрайни нахлувания на студен въздух, особено при преминаване на атмосферни фронтове или при промяна в разположението на баричните центрове над Източна Европа и Средиземноморието.

В края на месеца ще бъде особено важно дали ще се създадат условия за пренос на континентален въздух от североизток. При подобна циркулация температурите могат да се понижат осезаемо, а при наличие на достатъчно влага ще се увеличи вероятността от снеговалежи.

От друга страна, при преобладаващ пренос от запад и югозапад ще има предпоставки за по-меко време, като в низините и котловините отново могат да се образуват мъгли и ниска облачност.

В планините условията за снежна покривка ще останат по-благоприятни, особено при преминаване на валежни системи. В по-ниските части на страната вероятността за трайна снежна покривка ще зависи от конкретната синоптична обстановка непосредствено преди Коледа и Нова година.

Температурна тенденция: Засега по-скоро около сезонните норми, но с голяма несигурност и възможност за кратки застудявания.

Валежи: Променлива облачност и периодични валежи. Възможни са както дъжд, така и сняг при подходящо съчетание на температури и валежни системи.

Ще бъде ли декември истински зимен месец?

На този етап анализът на полярния вихър не дава убедителен сигнал за предстоящо внезапно стратосферно затопляне и сериозно разрушаване на неговата структура през първата половина на декември.

Това е важна особеност на настоящата прогноза. Запазването на добре организиран полярен вихър често се свързва с по-силна западна циркулация в средните географски ширини, но влиянието му върху времето в България не е директно. Балканите се намират в преходна климатична зона, където средиземноморската циклонална дейност и континенталните нахлувания често определят зимния характер на времето.

Затова през декември метеоролозите ще следят не само състоянието на стратосферата, но и развитието на атмосферното налягане над Северния Атлантик, Скандинавия и Източна Европа. Именно взаимодействието между тези системи ще бъде решаващо за възможните студени нахлувания към Балканския полуостров.