Облачно време, валежи от дъжд и опасност от поледици очакват България днес, 26 ноември. Най-студено ще бъде в северозападните райони, където максималните температури няма да надхвърлят 6 градуса. През почивните дни предстои сериозно застудяване със значителни валежи от сняг, а в началото на новата седмица на места термометрите ще показват минус 10 градуса, прогнозират синоптиците от НИМХ.

Опасност от поледици днес

На много места в Западна България и по поречието на Дунав ще вали дъжд, като в северозападните райони ще има условия за образуване на поледици. Ще духа слаб, а в Източна България умерен вятър от юг-югоизток. Следобед в западната и централната част на Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от север-северозапад и ще се усили до умерен.

Максималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в северозападните райони - между 3 и 6 градуса, а в София - около 8 градуса.

Бурен вятър в планините

Над планините ще бъде предимно облачно. Валежи от дъжд се очакват главно в Западна и Централна Стара планина и Рила, а над 2000 метра ще вали сняг. Ще духа силен до бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8 градуса, а на 2000 метра - около 2 градуса.

По Черноморието облачността ще бъде значителна, с умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще достигнат 13-15 градуса, а температурата на морската вода ще бъде между 12 и 15 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Обилни снеговалежи през уикенда

В петък ще остане облачно и дъждовно. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, а максималните ще варират от 7-8 градуса в Северозападна България до 15-16 градуса в югоизточните райони.

В събота със силен северен вятър ще започне да нахлува студен въздух. Валежите ще бъдат значителни, като в Северна България и високите полета на Западна България дъждът ще премине в сняг и ще се образува снежна покривка. Температурите към 14 часа ще бъдат от 1-2 градуса на запад и север до 11-12 градуса в крайните югоизточни райони.

В неделя снеговалежите ще обхванат и по-голямата част от Южна България. Следобед валежите постепенно ще спрат почти навсякъде. Ще остане ветровито и студено, с температури около нулата.

Мразовито начало на декември

През първите дни на новата седмица облачността над Западна и Централна България ще намалее до предимно слънчево време. Над източните райони ще се задържи по-значителна, а в крайните югоизточни части на страната ще превалява сняг.

Вятърът постепенно ще стихне, но минималните температури ще се понижат значително и на места в Северна България ще достигнат минус 10 градуса. Дневните температури ще останат почти без промяна. В сряда вероятността за валежи ще намалее и ще започне слабо затопляне.