Наемът на къщичка стига 20 000 евро, общината освобождава организатора от такса за терена, НАП откри 16 нарушения

Коледа в София тази година идва с цени по-високи и от европейските. Мекицата удари немислимите за България 10 евро, наденичката чукна 6,20 евро, бургерите стигнаха 14 евро. Разходката из коледното градче пред НДК вече се превръща в сериозно изпитание за семейния бюджет.

Парадоксът е, че на някои от столичните щандове цените вече надминават тези на прочутите германски коледни базари. А зад празничните светлини се крие цяла икономика - с наеми от десетки хиляди евро, договори между организатор и търговци и общинска подкрепа за провеждането на фестивала.

Междувременно данъчните инспектори вече откриха нарушения на всички проверени коледни базари в София. Така празничната приказка получи и доста прозаично продължение - проверки, касови бележки и глоби.

Мекицата удари 10 евро, наденичката бие германската

Най-големият ценови шок предизвика традиционната българска мекица. На коледния базар пред НДК тя се предлага за 10 евро. Става дума за вариант със солени добавки - крема сирене, колбас, царевица, кашкавал и зеленчуци. Сладките предложения с шоколад или крем също не са евтини - около 9 евро.

Цената обаче предизвика въпроса докъде може да стигне празничната надценка.

Още по-показателно е сравнението с Германия. Проверка на цените на коледните базари в двете държави показа, че част от традиционните специалитети у нас струват колкото или дори повече от тези в една от най-богатите европейски икономики.

Пържената наденичка в Германия се предлага за около 4-5 евро според сравнението на "Телеграф", докато в София цената достига 6,20 евро. При проверка на германските базари в Берлин се установяват и стойности от 5 до 6 евро в зависимост от мястото. Тоест столичната наденица вече влиза в горния ценови сегмент на германските предложения.

При пържените картофи разликата почти изчезва. В София порцията струва между 4 и 4,50 евро - приблизително колкото и на германските базари.

Гофретите с шоколад също са около 5 евро и в двете държави. Но при напитките България все още има известно предимство. Чаша греяно вино у нас струва около 3-3,50 евро, докато в Германия цената достига 4-5 евро.

Горещият шоколад в София обаче вече е между 5 и 5,50 евро, а в Германия обикновено е около 4-5 евро.

Още по-сериозни са цените на основните ястия. Бургерите с месо на столичния базар достигат 10-14 евро, а пицата "Маргарита" започва от 9 евро. В Германия сандвичите с печено месо или стек обикновено струват около 7-9 евро. Продуктите не са напълно идентични като грамаж и състав, но сравнението показва колко високо е позиционирана уличната храна в София.

Има и по-достъпни предложения. На някои щандове братвурстът се продава за 3,80 евро, а винервурстът - за 4 евро за два броя. Бургерите със специално говеждо месо обаче достигат 11,50-12,50 евро, а хотдогът - до 9,90 евро.

Така една обикновена семейна разходка с по една храна и напитка за всеки може бързо да се превърне в сметка от няколко десетки евро.

20 000 евро за една дървена къщичка

Как се формират тези цени? Част от отговора може да се крие в наемите.

20 000 евро струва наемът на една търговска къщичка на коледния базар в София за целия период на фестивала, който е 39 дни. Това съобщи заместник-изпълнителният директор на НАП Христо Марков пред БНТ.

"Интересно е как е формирана себестойността на мекиците от 10 евро - доколкото разбрахме, наемната цена на една къщичка е около 20 хиляди евро за целия период. Може би това е накарало търговеца да продава на тази цена", коментира Марков.

По информация, цитирана от столични медии, търговци съобщават за наеми около 10 000 евро, като за по-атрактивните места с пространство за маси сумите могат да достигнат 20 000 евро. Някои наематели твърдят, че разходите им са нараснали с около 30% спрямо предходната година.

Това са сериозни суми за малък сезонен бизнес. За да покрие само наема, един търговец трябва да реализира значителен оборот, преди да е платил за продуктите, персонала, електричеството, оборудването и останалите разходи.

Високият наем обаче не е достатъчно обяснение за всяка цена. В крайна сметка търговецът сам определя продажните си цени и трябва да прецени дали посетителите са готови да платят поисканата сума.

Общината подкрепя организатора, но кой плаща терена?

Още по-интересен е въпросът каква е ролята на Столичната община в организацията на Sofia Christmas Fest.

На 20 ноември кметът Васил Терзиев лично откри празничното градче пред НДК с тържествена програма. Оказва се, че фестивалът не е просто частна инициатива, а е включен и в културния календар на София.

На 12 февруари 2026 г. Столичният общински съвет одобрява включването на Sofia Christmas Fest в календара и предоставянето на логистична подкрепа за организатора - дружеството "БИ ЕС ДЖИ МЕДИА" ЕООД. Решението е записано под №79 в приложението към Решение №100 на СОС.

Какво означава тази подкрепа? Според правилата на културния календар, приети с Решение №953 от 27 ноември 2025 г., тя включва освобождаване от таксата за ползване на публичен общински терен за провеждането на събитието.

С други думи, организаторът получава възможност да проведе фестивала върху общинския терен, без да заплаща обичайната такса за самото мероприятие.

Това освобождаване обаче не означава, че търговската дейност е безплатна. За продажбата на храни, напитки и стоки от коледните къщички се дължи отделна общинска такса.

И тук идва друга любопитна подробност - тази ставка практически не е увеличавана от 2022 г.

През 2022, 2023, 2024 и 2025 г. тя е била 4,50 лева на квадратен метър дневно. През 2026 г. сумата е превалутирана и закръглена до 2,30 евро.

Колко прави това на практика? Ако една къщичка е с площ от 9 квадратни метра, общинската такса е 20,70 евро на ден. За целия 39-дневен период сумата достига 807,30 евро.

Това е съвсем различно от наем от 20 000 евро, за който говори представителят на НАП. Двете плащания не трябва да се смесват. Едното е общинската такса за търговската дейност, а другото е договореният наем между търговеца и частния организатор.

Така в картината се появява и трето ниво на отношенията - организаторът договаря индивидуално условията за участие на всеки търговец. Публична информация за конкретните наеми и договори обаче няма.

Именно тук остава големият въпрос: каква част от крайната цена на храната се формира от разходите за участие във фестивала и каква е търговската надценка?

НАП откри 16 нарушения в 20 обекта

Докато посетителите пресмятат колко струва празничната трапеза, данъчните вече проверяват какво се случва зад щандовете.

При проверки на 20 търговски обекта на коледните базари са установени 16 нарушения, съобщи Христо Марков пред БНТ.

Контролът е обхванал Немския базар в Градската градина, Sofia Christmas Fest пред НДК, Коледния карнавал в ж.к. "Младост" и базар "Капана".

Нарушенията са свързани основно с неиздаване на касови бележки и разминавания между отчетените суми и наличностите в касите.

Още при първоначалните проверки на осем щанда данъчните установиха нарушения във всеки от проверените обекти. Сред констатираните пропуски бяха неиздаване на касови бележки, несъответствия между маркираните суми и парите в касата, липса на задължителни данни за търговеца и нередности във фискалните устройства.

Санкциите за нарушителите са от 500 до 2000 евро. При повторно нарушение те се удвояват, като може да бъде издадена и заповед за запечатване на обекта - най-тежката административна мярка.

Проверките ще продължат, а НАП обещава да засили контрола

Заместник-изпълнителният директор на агенцията призова и клиентите да изискват касови бележки или фактури. Те са важни не само за отчитането на оборота, но и за упражняването на потребителските права при връщане на стока и предявяване на гаранционни претенции, когато такива са приложими.

Така коледният базар в София се оказва много повече от място за греяно вино, светлини и празнични снимки. Зад украсените дървени къщички се сблъскват частни наеми, общински правила, високи цени и данъчен контрол.

А за софиянци остава простият въпрос: когато една мекица струва 10 евро, плащат ли за вкус, за празнична атмосфера или за скъпото място, на което се продава?