Маргарет Тачър промени Великобритания и остана в историята като Желязната дама. Но докато тя управляваше страната, двете ѝ деца поеха по съвсем различни пътища.

Родените през 1953 г. близнаци Марк и Керъл Тачър често попадаха в светлината на прожекторите, но по напълно различни причини.

Черната овца на семейството

Синът Марк Тачър се превръща в най-голямото главоболие за прочутата си майка. През 1982 г. той изчезна по време на автомобилно състезание в Сахара и дни наред е издирван от международни екипи.

Години по-късно името му отново попада на първите страници, след като бе обвинен в участие във финансирането на опит за преврат в Екваториална Гвинея. Скандалът сериозно накърнява репутацията на фамилията и се превръща в един от най-тежките удари върху имиджа на Желязната дама.

Любимката на медиите

Сестра му Керъл избра съвсем различен живот. Тя изгражда успешна кариера като журналист и писател, работи за BBC и се превърна в популярно телевизионно лице.

По-късно Керъл написа книга за известните си родители и разказа за предизвикателствата да растеш в сянката на една от най-влиятелните жени на XX век.

Именно тя остава най-близо до майка си през последните години от живота ѝ и се грижи за нея, когато здравето ѝ започва да се влошава.

Две съдби, една легендарна фамилия

Макар да са близнаци, Марк и Керъл Тачър се превръщат в символ на две напълно различни житейски съдби. Единият остава в историята със скандалите си, а другата - с журналистическите си успехи.

И докато светът ще помни Маргарет Тачър като Желязната дама, нейните деца показаха, че дори в най-влиятелните семейства съдбата може да напише коренно различни сценарии.