Нов скандал разтърси Великобритания! Шокиращи разкрития за Маргарет Тачър
Легендарната премиерка е водила двойствен живот
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Легендарната премиерка е водила двойствен живот
Преди векове там са живеели графове и премиери, днес е потънал в руини
Стачката на миньорите върна спомените отпреди 40 години
Разработили специално за нея яйчената диета, наричана просто “диетата Маги”.
Отпечатък от червилото на Маргарет Тачър ще бъде продаден на търг срещу сумата от 3000 долара. Гримът е запечатан на кърпичка от хотел "Пфистър" в САЩ...
Анджи и Маги са пример за политическия талант на дамите
Лондон/Берлин. Бившият канцлер на Германия Хелмут Кол (1982-1998) е искал да изпрати обратно в Турция половината от всички турци, които са живеели в...
Представители на над 170 държави участват в траурната церемония
Маргарет Тачър, бивш министър-председател на Великобритания, почина на 87 години на 8 април. Днес в Лондон ще се състои нейното погребение. "Но без...
Лондон. Светът се сбогува с Желязната лейди. Единствената жена премиер на Обединеното кралство Маргарет Тачър си спечели това прозвище с безкомпромисн...
Лондон. Рано днес сутринта в централен Лондон се проведе репетиция на погребението на бившия британски министър-председател Маргарет Тачър. В събити...
Лондон. Стотици опоненти на Маргарет Тачър участваха в демонстрация на лондонския площад „Трафалгар" в събота вечер, за да отпразнуват смъртта минал...
Лондон. Сержант Джеръми Скот от лондонската полиция подаде оставка заради неуважителни коментари относно смъртта на Маргарет Тачър, предаде Би Би Си....
Лондон. Кметът на британската столица Борис Джонсън планира да се вдигне паметник на бившия премиер Маргарет Тачър в центъра на Лондон, пише бТВ. Джо...
Банкок. Тайландска телевизия е показала фотографии на американската актриса Мерил Стрийп при съобщаването на новината за смъртта на бившия премиер на...
Лондон. Погребението на Маргарет Тачър е насрочено за следващата седмица на 17 април, съобщиха от Даунинг стрийт. Бившият британски премиер почина в п...
Маргарет Тачър е добре след урологична операция