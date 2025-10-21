Нов скандал разтърси Великобритания! Шокиращи разкрития за Маргарет Тачър

Невиждан скандал разтърси Великобритания! В нова книга за „желязната лейди“ Маргарет Тачър се твърди, че легендарната премиерка е водила двойствен живот – строг политически лидер пред света, но жена с тайни любовни връзки зад стените на „Даунинг Стрийт“.

Авторката на книгата The Incidental Feminist – журналистката Тина Годуин – твърди, че Тачър е имала две извънбрачни афери, въпреки 50-годишния си брак с бизнесмена Денис Тачър.

Според Годуин първата любовна връзка запламва още в началото на политическата ѝ кариера, а по-късно тя се увлича и по свой колега от Консервативната партия.

Оказва се, че Маргарет Тачър била далеч по-привлекателна и женствена, отколкото се предполагаше.

„Много хора ми казаха, че на живо тя била изненадващо секси и излъчвала силен магнетизъм. Когато влизала в стаята, напрежението буквално се усещало“, разкрива Годуин.

По данни от различни източници, включително от бившия депутат Джонатан Ейткън, Тачър е имала афера с неназован мъж „много рано в парламента“, а впоследствие и с сър Хъмфри Аткинс – неин близък политически съюзник и министър в кабинета ѝ.

Скандалите не свършват дотук. Според книгата, лорд Тим Бел, дългогодишен PR съветник на Тачър, твърдял пред близки, че между него и „желязната лейди“ е имало „извънбрачна връзка“, пише "Блиц".

Той описвал като „едно от любимите ѝ неща“, когато по време на вечери поставял ръка на коляното ѝ.

Авторката уточнява иронично:

„Малко вероятно е той да е стигнал до това, което американците наричат „трета база“. Но отношенията им очевидно не бяха само професионални.“

Сензациите продължават – според Годуин, дори съпругът на Маргарет Тачър не остава по-назад в интимните игри. След като „желязната лейди“ напуска поста си, Денис Тачър започнал нежна кореспонденция с известната моделка и светска дама Манди Райс-Дейвис, една от ключовите фигури в сексскандала „Профумо“. Писмата между двамата започвали с обръщението „Скъпа Манди“ и били изпълнени със закачлив тон и намеци за общи пътувания.

Официалният биограф на Тачър – лорд Мур – признава, че от години се носят подобни слухове, но те никога не са били доказани: „Лично аз ги смятам за малко вероятни. Но не мога да ги опровергая напълно.“

