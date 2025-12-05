Древно златно съкровище изскочи от руините на античен гръцки град

В древния гръцки град Нотион на егейското крайбрежие на днешна Турция археолозите попадат на необичаен артефакт - малък глинен съд, внимателно заровен под пода на стар дом и пълен с персийски златни монети. Според експертите той е останал скрит под земята около 2400 години, вероятно изоставен след внезапно събитие, което е попречило на собственика му да се върне. Тази находка, за която съобщава earth.com, предоставя не само рядък материален фрагмент от миналото, но и ценна историческа отправна точка за разбирането на икономическите и политическите отношения в региона.

Заровеното съкровище и първите следи

Откритието буди интерес не само заради златото, но и заради контекста му. Изследователите отбелязват, че съкровището наподобява възнаграждение за наемни войници - тип плащане, познато от периода на напрегнати отношения между Персийската империя и атинската морска мощ. Най-вероятно обаче монетите са останали завинаги под земята, защото човекът, който ги е скрил, никога не е имал възможност да се върне.

Нотион е бил крайбрежен град в особено динамична зона, често преминаваща от персийско под влияние към атинско. Това прави всяко археологическо свидетелство от мястото още по-ценно, тъй като отразява устойчиво присъствие на влияния, търговия и политически сблъсъци.

Къщата, дворът и каната със злато

Екипът на професор Кристофър Рате от Мичиганския университет извършва разкопките в дом с вътрешен двор, разположен близо до центъра на Нотион. По време на изследването става ясно, че тази по-късна къща е построена върху по-старо жилище от класическата епоха. Под каменния под на двора, до стара заровена стена, археолозите разкриват тясна стая, част от по-ранната постройка. Именно там, в един от ъглите, лежи глинената кана, пълна със златните монети.

Изследователите документират внимателно всеки камък, гърне и монета, за да реконструират контекста на находката. Според анализа керамиката и строителните останки около каната показват, че класическата къща е била изоставена в края на V век пр.н.е. Това позволява съкровището да бъде датирано независимо от самите монети, превръщайки го в важен ориентир в персийската монетна история.

История, политика и човешка съдба

Персийските златни монети, създадени по времето на далечни владетели, са се озовали под пода на частен дом, където спестяванията на един човек внезапно са изгубили своята сигурност. Според Рате това е ясна следа, че собственикът не е възнамерявал да изостави богатството си - нещо непредвидено го е спряло.

„Откриването на толкова ценна находка по време на контролирани археологически разкопки е много рядко“, подчертава той. И обяснява, че съкровището вероятно е резултат от внезапен инцидент или политическо сътресение, които са накарали жителя да напусне дома си и никога да не се върне.

