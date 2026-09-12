Древно златно съкровище изскочи от руините на античен град
Намерени са нови следи за живота в древния Егейски свят
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Намерени са нови следи за живота в древния Егейски свят
Античният град е древното лице на Търговище
Благоевград. Само за миналата година 20 000 души от страната и чужбина са посетили античния град Хераклея Синтика, който е край храма на пророчицата В...
Видин. Античният град Рациария, главен град на провинция Крайбрежна Дакия, вече не може да бъде археологически обект, тъй като е унищожен от иманяри....
Благоевград. Екип от български и американски археолози изследва и това лято античния град Хераклея Синтика. Те работиха на терен от 2 юни до 9 юли и с...
Стара Загора. Паметниците на културата от античния римски град Августа Траяна ще бъдат отворени денонощно и ще се охраняват от 16 души след приключва...
Американци наливат пари за изследването на селището
Благоевград. На 1 юни екип от български и американски археолози ще продължи изследването на античния град Хераклея Синтика край храма на пророчицата В...