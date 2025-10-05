България в сърцето ми

Пирати и монаси на Света Анастасия
Над 20 000 са посещенията на острова това лято
Дворецът в Балчик - природа, вплетена в архитектурата
Перлата на Северното Черноморие отразява принципите на бахайската религия
Гробница край Поморие пази тайните на траките
Античният паметник спира дъха на посетителите с мистиката си
Тайни тунели крият съкровища в скалите на Аладжа манастир
"Варненската огърлица" привлича туристи със старини от най-древни времена
Разкриха тайните на рицарския замък Вишеград
Археолозите намериха крепостен параклис и шлем
Три камбани ще звъннат в новия храм в Разград
Свети Цар Борис Покръстител ходатайства за българския род,казва ст. иконом отец Георги Георгиев
Проф. Овчаров: На Перперикон открихме и мавзолей на османски воин
Това място в Родопите впечатлява с история на 7000 години
Първанов стана първи гост на рицарския замък Вишеград
Проф. Николай Овчаров му разказа историята на крепостта
Рациария ще влезе в Дунавските турове
Иманярите не са успели да унищожат императорските терми, казва д-р Здравко Димитров
Уникални находки в замъка Вишеград
Открит е шлемът на един от командирите на IV кръстоносен поход
Античният Мисионис търгувал с Картаген
Крепостта е в северния исторически маршрут заедно с Велики Преслав, Плиска и Мадара, казва проф. Николай Овчаров
Славата на Александър Велики тръгва от Перперикон
Скалният град разкрива тайните си пред проф. Овчаров, над 100 000 туристи го посещават годишно
Хората от Провадия-Солницата погребвани със златото им
Сушата убила първата европейска цивилизация