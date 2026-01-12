Сватбата на годината! Рачков даде огромен диамант ВИДЕО

Гала съобщи светската новина на годината. В „На кафе” в понеделник водещата разкри, че популярният актьор и водещ Димитър Рачков и половинката му Виктория ще се женят. Това е станало ясно на откриването на нов козметичен център на бившата адреналинка.

На церемонията по освещаването тя съобщила, че е казала едно голямо „Да” на Рачков, който пък е предложил с диамантен пръстен.

„Диамантът е доста голям”, подчерта Гала и се пошегува, че закачките на актьора, че кланът Халваджиян не му плаща достатъчно, явно нямат общо с действителността.

Панелистите пък веднага предложиха Рачков да покани за кум Веско Маринов, с когото имат легендарен конфликт покрай шоуто „Като две капки вода”.

