Виктория на Рачков призна за сватбата. Нарушава родните суеверия
Точната дата все още е тайна
Следете всички новини, анализи и коментари за Димитър Рачков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Точната дата все още е тайна
Любимата на актьора остана без думи
Годеницата на актьора разкри защо се чувства специална, кога планират да се оженят и как е започнала любовта им
Актьорът и водещ за пореден път показа, че е кралят на живото предаване
Разказа за жената до себе си и за голямо предателство
Актьорът изглежда по-влюбен от всякога
Поредна словесна престрелка между двамата
Тя призна, че емоцията от годежа все още е силна
Победител във втория лайв стана Иво Димчев
Ето кой им вдигна мерника
Рачков обяви уникална новина
14-ият сезон е вдъхновен от Краля Слънце Луи XIV
Новият сезон на обичаното шоу наближава
Актьорът и бизнес дамата се радват на охолен живот и не коментират дали планират общи наследници
Връзката я направила по-зряла и по-спокойна
Масивно бижу от 18-каратово бяло злато е с голям централен диамант от цели 2 карата
Любимата му е повече от щастлива
Актьорът зарадва половинката си с пръстен с голям диамант
Голямата новина съобщи Гала
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