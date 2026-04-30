Изненада! Кой избра годежния пръстен на Рачков

Димитър Рачков направи неочаквано признание за годежа си, по-точно за пръстена за любимата му Виктория.

"Една сутрин пиех кафе и си казах, че вече съм срещнал жената, за която искам да се оженя. Звъннах на Кремена Халваджиян, която познава точните хора и след половин час пръстенът беше запазен", споделя Рачков.

Интересно как актьорът дори не е участвал в избора на годежния пръстен. Разчитал е на избора на продавача, който е получил инструкции от жената на неговия шеф, пише "Уикенд".

За всичките тези години Митко така и не се ожени. Той има син от Христина Апостолова, който вече е студент и учи във Франция "Архитектура и дизайн", но родителите му никога са нямали брак. С Мария Игнатова също не стигна до венчилото, въпреки че въртеше любов с нея цели 10 години. Сега обаче Рачков изглежда по-влюбен от всякога.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com