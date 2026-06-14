Приеха обичан наш актьор в болница

Приеха Ненчо Балабанов за лечение в болница. Това съобщи в социалните мрежи обичаният актьор. Той сподели видео, в което лежи в недобро състояние, докато му вливат системи.

Малко преди своя концерт вчера артистът вдига 40 градуса температура, но въпреки всичко е сигурен, че ще се появи на събитието. Водещият на "Сделка или не" дори записва стори, в което приканва хората да го гледат. Положението му обаче рязко се влошава и е принуден да отмени мероприятието.

"Човек си мисли едни неща, понякога обаче се случват други. Колкото и гадни да са, няма какво да направим", признава с пресипнал глас в клипчето Ненчо, който се изявява и като певец.

Тв любимецът се извинява на феновете и обяснява, че всеки, който желае, може да си върне парите от билетите. Нова дата за концерта ще бъде обявена скоро, а дотогава актьорът се надява да оздравее.

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