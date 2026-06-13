Участничка стъписа Ненчо Балабанов в "Сделка или не"
Тя успя да стигне до крайна печалба от 5000 лв.
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Тя успя да стигне до крайна печалба от 5000 лв.
Жу е технически организатор, но в свободното си време работи и като танцьор
Напрежението в студиото се покачи до краен предел
Тази година се навършват 20 години от първото издание на шоуто
Споменът е допълнен перфектно от музиката, която Катрин избра да включи към поста си
В края на играта си тя видя, че все пак е взела правилното решение
Оказа се обаче, че е взел грешното решение
През месец януари обаче зрителите ще могат да гледат избрани епизоди
Два радостни повода за празнуване
За първи път качи бебето на борда
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Кога ще се роди бебето
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