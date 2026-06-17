Ненчо Балабанов проговори от болницата: Разбрахме кой е врагът

Ненчо Балабанов продължава лечението си в болница. Преди няколко дни обичаният актьор отложи свой концерт по здравословни причини и сега разкри какво е състоянието му.

"Едва днес разбрахме на 100% кой е врагът и къде се намира. В белия дроб – пневмония. Внимавайте, пазете се. Дори и лятото никой не е застрахован.

Малко по-добре съм едва днес. Благодаря ви за хубавите неща, готините пожелания и за подкрепата. Много ви обичам", сподели той във видео в Инстаграм, снимано от болнично легло.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com