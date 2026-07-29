Джаред Лето си навлече сериозни неприятности. Обвиненията

Четири жени обвиниха носителя на „Оскар“ и фронтмен на рок групата „Търти Секъндс ту Марс“ Джаред Лето в престъпления на сексуална основа, които са извършени, когато са били непълнолетни.

Обвиненията са представени в документалния филм „Джаред Лето: Тъмната тайна на Холивуд“, в който общо десет жени разказват за срещите си с актьора и музиканта. Девет от тях говорят публично за първи път. Всички твърдят, че са се запознали с Лето между 2002 и 2016 г., когато той е бил на възраст между 30 и 40 години.

Четирите основни свидетелки твърдят, че са били подложени на различни форми на сексуално посегателство, сексуални заплахи, неподходящо поведение и контакт с актьора, докато са били под възрастта за съгласие или все още тийнейджърки. Други шест жени също описват поведение, което определят като сексуално непристойно, включително неприлични коментари, нежелани телефонни разговори със сексуален характер и опити за установяване на интимен контакт.

Би Би Си съобщава, че е потвърдила част от разказите чрез разговори с близки на жените, както и чрез снимки и съобщения от периода. Двама бивши членове на екипа на „Търти Секъндс ту Марс“ също разказват, че са се чувствали неудобно от начина, по който Лето общувал с млади момичета, които били канени зад сцената или в местата, където групата пребивавала.

Медията посочва, че многократно е потърсила Джаред Лето за коментар, но той не е отговорил на отправените въпроси. По-рано той е отхвърлял подобни обвинения. Миналата година девет жени също го обвиниха в сексуално непристойно поведение в публикация на американското издание „Еър Мейл“, като Лето отрече всички твърдения.

Джаред Лето е носител на наградата „Оскар“ за ролята си във филма „Клубът на купувачите от Далас“ и е участвал във филми като „Боен клуб“, „Блейд Рънър 2049“ и „Отряд самоубийци“. Освен актьорската си кариера той е фронтмен на рок групата „Търти Секъндс ту Марс“.