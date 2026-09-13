Джаред Лето си навлече сериозни неприятности. Обвиненията
Десет жени разкриха за срещите си с актьора и музикант
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Десет жени разкриха за срещите си с актьора и музикант
От Министерството на външните работи съобщиха, че наблюдават с тревога случая
Бил разглезен от купони, призна сам той
Още една стъпка напред в борбата срещу сексуалните посегателства
Живко Коцев оттегли оставката си
Тя проговори на процеса, в който журналистка съди бившия президент на САЩ
На 8 септември 1944 година Силистра е първият град у нас, в който влизат части на Съветската армия
Посегна й мъж в инвалидна количка, дегизиран като жена
Той отрича твърденията като “напълно неверни” и ги определя като "политически мотивирани"
Закриването на спецпрокуратурата е в интерес на Цветан Василев, Божков, Баневи, Бобокови, обяви Камарата на следователите
”Не плачи, майко, не тъжи” се превръща в македонска народна песен. Без автор
Лидерката на #MeToo Азия Ардженто твърди, че режисьорът я е дрогирал и изнасилил
Предполагаемият инцидент се е случил през 80-те
Върховният съд на Австралия отмени присъдата му за сексуални посегателства над малолетни
Случаят е от 1999 г., когато е бил редактор в списание
ЧЕЗ Разпределение България работи по възстановяване на увредения участък Нагло посегателство над електроенергийно съоръжение, собственост на ЧЕЗ, зас...
В новогодишната нощ, в сянката на Кьолнската катедрала, тълпи от северноафрикански и близкоизточни мъже тормозиха жени, които бяха излезли за празнува...
Прииждането на мигранти трябва да спре веднага. Това смятат от ислямофобското движение ПЕГИДА, чийто представители излязоха на протест срещу бежанците...
Инкриминиране на физическите и словесни посегателства срещу учителите. Това предлага образователният ни министърът проф. Тодор Танев. Той представи пр...
Неизвестни лица са разбили колата на лидера на Лютви Местан. Това е само един от трите случая с посегателство срещу собственост на ДПС, станали от нач...