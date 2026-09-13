Русия засипа Украйна с близо 500 дрона. Девет жертви

Близо 500 руски дрона за един ден, най-малко девет убити цивилни и десетки ранени. Съботата се превърна в поредния кървав ден за Украйна, след като удари обхванаха различни области и поразиха жилищни сгради, автомобили, магазин, бензиностанции и промишлени обекти. Особено тежка е равносметката от Краматорск, където три частни коли бяха атакувани в рамките на едва 90 минути. В Одеса ранените са близо 40, а въздушната война за кратко затвори дори небето над съседна Молдова.

Три автомобила, три смъртоносни удара

Краматорск даде едни от най-потресаващите свидетелства за случилото се. Руски сили са атакували три частни автомобила в рамките на час и половина. Трима души са загинали, още четирима са били ранени.

„Това не са военни цели. Това са обикновени граждански автомобили. Хората се занимаваха с всекидневните си дела“, заявиха местните власти.

Магазин в Звяхел се превърна в гроб

В Звяхел, Житомирска област, руски удар по хранителен магазин отне живота на двама души. По данни на областния управител Виталий Бунечко атакувани са били и две бензиностанции, както и предприятие с чуждестранни инвестиции.

Още двама души са загинали в Запорожие и други населени места в областта, а ранените са 11. Двама са убити и при нощните удари с дронове и ракети срещу Кривой рог.

Москва заяви, че е атакувала металургичния завод „Запорожстал“, комплекса „Интерпайп Стийл“ в Днипро и предприятия в Кривой рог. Ройтерс подчертава, че не е успяла независимо да потвърди твърденията на двете страни.

Одеса под огън почти цял ден

В Одеса и областта атаките започнаха през нощта и продължиха до късно в събота. Областният управител Олег Кипер съобщи за близо 40 ранени.

Руското министерство на отбраната твърди, че сред целите е бил товарен кораб в Одеса, който според Москва е превозвал материали за военни нужди. Русия съобщи и за удари срещу два товарни кораба в пристанището Черноморск.

Все по-честите атаки срещу пристанища, енергетика и производствени мощности показват как войната постепенно се измества и към самата способност на Украйна да функционира като държава - да произвежда, да изнася, да осигурява ток, отопление и работа на населението.

Зеленски: Искат да унищожат икономиката ни

Володимир Зеленски заяви, че от ранните сутрешни часове Русия е използвала близо 500 дрона срещу украински цели.

Според него Москва пренася войната от фронтовата линия към икономиката, защото не постига желаните резултати на бойното поле.

„Русия иска да унищожи украинската икономика и да сломи съпротивата ни“, заяви Зеленски.

Украйна влиза в този период с все по-тежки щети. Правителствени оценки сочат, че пораженията върху инфраструктура и дълготрайни активи само през 2026 г. вече се доближават до 10 млрд. долара, а Киев предупреждава за изключително трудна зима.

Дрон стигна и до небето над Молдова

Ударите не останаха само в украинското въздушно пространство. Молдова затвори небето си за близо час, след като дрон бе засечен край границата с Украйна. Временно бяха затворени и седем гранични пункта.

Подобни случаи вече не са изключение. Руски безпилотни апарати многократно са навлизали във въздушното пространство на Молдова въпреки официалните протести на Кишинев. При един от инцидентите през тази седмица бе забавено и излитането на самолета на Зеленски за Норвегия.

Украйна отвърна с удар дълбоко в Русия

Киев също продължи далекобойните атаки срещу руска промишлена инфраструктура. Украинските въоръжени сили съобщиха, че са поразили завода „Толиатикаучук“ в Толиати, Самарска област, и са предизвикали пожар.

Според украинската страна предприятието е един от големите руски производители на синтетичен каучук и произвежда добавки, използвани в гориво за ракети. Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришчев потвърди атаки с украински дронове срещу промишлени обекти, но не уточни целите и размера на щетите. Кметът на Толиати Иля Сухих съобщи за повредени жилищни сгради и един ранен човек.

Назначеният от Москва ръководител на контролираните от Русия части на Донецка област съобщи отделно за трима загинали при украински атаки с дронове.

Фронтът вече е навсякъде

Най-тревожното в тази поредна ескалация е, че понятието „фронт“ все повече губи стария си смисъл. Войната вече не се измерва само в километри окопи и превзети села. Тя влиза в жилищни квартали, магазини, автомобили, електроцентрали, пристанища и заводи на стотици километри от бойните линии.

А за хората в Украйна това означава нещо много по-просто и страшно - дори обикновеният път до магазина или пътуването с кола може внезапно да се превърне в последното им действие.