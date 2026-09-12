Русия засили ударите, Путин отправи тежко предупреждение към Европа

Петима цивилни бяха убити, а десетки ранени при нова серия руски атаки срещу Украйна, докато войната навлиза в период на засилени удари преди зимата. Най-тежко пострада Одеса и областта, където 35 души бяха ранени при масирана атака, а горните етажи на жилищна сграда бяха разрушени. На този фон руският президент Владимир Путин отправи едно от най-категоричните си предупреждения към Европа - изпращането на европейски войски в Украйна според него би означавало пряк конфликт с Русия.

Удари по жилищни райони и десетки ранени

В Запорожие руски дронове удариха жилищен район през нощта. По данни на областния ръководител Иван Федоров двама души са загинали, а още един е ранен.

В Кривой рог един човек е загинал, а трима са били ранени при руски удари. Значително по-тежки бяха последствията в Одеса и околностите, където областният управител Олег Кипер съобщи за 35 пострадали при „масирана атака“. Сред поразените обекти е жилищен блок, чиито горни етажи са били напълно разрушени.

По-късно в събота още двама души загинаха при руска атака срещу магазин за хранителни стоки в Житомирска област. Така потвърденият брой на убитите при ударите през деня достигна петима.

Москва засилва натиска преди зимата

Атаките идват на фона на видимо засилване на руската въздушна кампания. Москва все по-често използва балистични ракети и по-бързи реактивни дронове, които поставят украинската противовъздушна отбрана под допълнително напрежение.

През последните седмици ударите по енергийната и гражданската инфраструктура се увеличават. Украинските власти твърдят, че целта е не само да бъде отслабена енергийната система преди студените месеци, но и да бъде оказан психологически натиск върху населението. Само ден по-рано руски дронове удариха бензиностанции и жилищни райони в Киев и други области, причинявайки нови жертви и ранени.

Путин: Това означава война с Русия

На този фон Владимир Путин отправи остро предупреждение към европейските държави. В разговор с журналисти по време на посещението си в Индия и около срещата на БРИКС той коментира обсъжданата възможност за разполагане на европейски войски в Украйна след евентуално мирно споразумение.

„Сега говорят, че обмислят изпращането на войски в Украйна. Това означава война с Русия“, заяви Путин, цитиран от Асошиейтед прес.

Някои европейски лидери вече дадоха сигнали, че при определени условия биха участвали в бъдеща мироопазваща или гарантираща сигурността мисия. Москва многократно е заявявала, че разглежда присъствието на сили от страни от НАТО в Украйна като неприемливо.

Путин отрече Русия да заплашва Европа

Руският президент отхвърли и твърденията, че Москва представлява заплаха за останалата част от Европа. По думите му Русия нито заплашва, нито възнамерява да заплашва европейски държави.

Изявлението идва в момент на нарастващо напрежение по западните граници на Украйна. Полският премиер Доналд Туск заяви, че два инцидента край границите с Полша и Молдова през седмицата могат да бъдат предупреждение за бъдещи руски провокации около гранични пунктове с Европейския съюз. При руска атака срещу граничния пункт Староказаче между Украйна и Молдова във вторник са загинали двама души.

Киев отвърна с удари дълбоко в Русия

Украйна също продължава кампанията си срещу цели на руска територия. Володимир Зеленски съобщи, че украинските сили са поразили обекти на химическата индустрия в Самарска и Пермска област. Руски регионални власти не потвърдиха веднага твърденията. Асошиейтед прес също съобщи за информация за атаки срещу химически предприятия в двата региона.

Отделно руски и украински източници съобщиха за удари по промишлени обекти в Толиати и Таганрог. При атаката в Толиати е избухнал пожар на територията на химическо предприятие, а в Таганрог са били съобщени удари в район с военен и промишлен капацитет.

Зеленски предложи среща с Путин в Маями

На фона на военната ескалация от Киев дойде и нов политически сигнал. Зеленски заяви в интервю за Дойче веле, че е готов да се срещне с Путин, ако двамата бъдат поканени на срещата на върха на Г-20 в Маями през декември.

Украинският президент подчерта, че за него важен би бил резултатът от подобна среща, а не публичната размяна на реплики. Двамата лидери не са се срещали лично след началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г.

От Кремъл засега не са потвърдили, че Путин ще участва във форума. Неговият съветник по външната политика Юрий Ушаков заяви, че въпросът все още не е обсъждан. Кремъл отново припомни позицията си, че Зеленски може да пристигне в Москва, ако действително иска лична среща с Путин - предложение, което Киев досега отхвърля.

Москва: Преговори може да има, войната няма да спре

Руският външен министър Сергей Лавров също заяви, че Москва остава готова за преговори. Той обаче подчерта, че руските военни действия няма да бъдат прекратени, докато евентуалните разговори продължават.

Така дипломатическите сигнали отново вървят паралелно с нарастваща военна ескалация. Докато Киев говори за възможна среща на най-високо равнище, Москва предупреждава Европа срещу пряко военно присъствие, а ракетите и дроновете продължават да удрят цели от двете страни на границата.