Тръмп хвърли политическа бомба в Дъблин: Време е Ирландия да се обедини

Президентът на САЩ Доналд Тръмп влезе директно в един от най-чувствителните политически спорове между Дъблин и Лондон, като открито заяви, че иска да види обединена Ирландия. По време на посещението си в Дъблин той прогнозира, че присъединяването на Северна Ирландия към Република Ирландия „така или иначе ще се случи“ и дори постави въпроса защо това да не стане сега. Думите му са необичайно категорични за американски президент и предизвикаха незабавна реакция от британското правителство, което потвърди, че не вижда основания за референдум за ирландско обединение.

Ще се случи така или иначе

Тръмп направи изявлението след срещата си с ирландския премиер Михол Мартин в Дъблин. „Не искам да създавам никакви проблеми, но бих искал да я видя обединена“, каза американският президент.

След това отиде още по-далеч: „Това така или иначе ще се случи... Мисля, че би било фантастично.“

Тръмп все пак призна, че Великобритания ще има решаваща дума по въпроса. „Обединеното кралство очевидно ще има какво да каже“, добави той.

Именно категоричността на думите му превърна иначе протоколното посещение в сериозна международна новина. Американските президенти традиционно подхождат изключително внимателно към бъдещия статут на Северна Ирландия, включително заради ключовата роля на Вашингтон при сключването на мирното споразумение от 1998 г.

Лондон веднага дръпна спирачката

Реакцията от Великобритания не закъсня. Кабинетът на премиера Анди Бърнам заяви, че позицията му остава непроменена и след думите на Тръмп.

Само дни по-рано Бърнам беше заявил пред парламента, че не вижда мнозинство в Северна Ирландия, което да подкрепя нов референдум за бъдещия статут на областта.

„Не ми е известно да има мнозинство в обществената подкрепа за нов референдум и докато това не се промени, такъв няма да има“, беше позицията му. В събота от Даунинг стрийт потвърдиха, че думите на Тръмп не променят британската линия.

Така само в рамките на няколко часа се оформи ясно разминаване между Вашингтон и Лондон по въпрос, който Великобритания разглежда като пряко свързан със собствената й териториална цялост.

Горещ картоф

Причината всяка дума по въпроса да се следи толкова внимателно е историята на Северна Ирландия.

След създаването на самоуправляваща се Ирландия преди повече от век шест графства в северната част на острова остават в Обединеното кралство. Това разделя обществото между националисти, предимно католици, които искат обединение с Република Ирландия, и юнионисти, предимно протестанти, които настояват Северна Ирландия да остане британска.

Напрежението прераства в продължилия около три десетилетия конфликт, известен като Troubles, при който загиват приблизително 3600 души. В насилието участват паравоенни организации от двете страни, както и британски сили.

Мирът до голяма степен е възстановен с Белфасткото споразумение от 1998 г., известно и като Споразумението от Разпети петък. САЩ играят важна роля при постигането му.

Референдум е възможен, но при ясни условия

Споразумението не решава окончателно въпроса за бъдещето на Северна Ирландия. То допуска провеждането на референдум за обединение, когато британското правителство прецени, че има вероятност мнозинство да подкрепи подобна промяна.

Именно тук се сблъскват политическата прогноза на Тръмп и сегашната позиция на Лондон. Американският президент говори за обединението като за практически неизбежен процес, докато британският премиер настоява, че необходимата обществена подкрепа в момента не съществува.

Проучванията продължават да показват преднина на желаещите Северна Ирландия да остане част от Великобритания, макар че след Брекзит разликата се свива и темата за обединението отново придоби по-голяма политическа тежест.

Тръмп се срещна и с президент, която го е наричала „побойник“

Посещението имаше и друга деликатна политическа среща. Тръмп разговаря с ирландския президент Катрин Конъли (на снимката горе), която в миналото е била негов остър критик.

При предишното посещение на Тръмп в Ирландия през 2019 г. Конъли участва в протест срещу него. Тя е известна и с критиките си към политиката на САЩ в Близкия изток, подкрепя палестинската кауза и в миналото е определяла Тръмп като „побойник“.

Двамата се поздравиха пред официалната резиденция на ирландския президент и проведоха разговор при закрити врата. По-късно Тръмп прие военни почести и инспектира почетния караул на ирландската армия.

Дипломация, политика и голф в една визита

Тръмп е в Ирландия за 48-часово посещение, което съчетава държавни срещи и присъствие на Irish Open в неговия голф комплекс в Дунбег.

След разговорите с ирландските лидери американският президент трябва да се срещне и с представители на бизнеса, преди да отпътува към западното крайбрежие за турнира. Посещението е съпроводено и от протести в Дъблин и край Дунбег срещу външната политика на САЩ и самия Тръмп.

Но именно няколкото изречения за Северна Ирландия изместиха останалата програма на заден план. Тръмп направи нещо, което предшествениците му обикновено избягваха - не просто да защити мирния процес и правото на хората сами да определят бъдещето си, а да заяви предпочитан от него краен резултат.

А той е пределно ясен - обединена Ирландия. Според президента на САЩ въпросът вече не е толкова дали това ще стане, а кога.