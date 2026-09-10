Тръмп хвърли голям коз преди изборите! Засяга всеки пълнолетен американец

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи едно от най-силните си обещания преди междинните избори през ноември - по 5000 долара за всеки пълнолетен американски гражданин, ако републиканците запазят контрола над двете камари на Конгреса. Той нарече бъдещото плащане „Тръмп дивидент“ и постави само едно условие - средствата да бъдат похарчени в Съединените щати.

Обещанието прозвуча по време на необичайния двудневен конгрес на Републиканската партия в Далас, организиран именно за мобилизация преди решаващия вот. Републиканците досега не са провеждали подобен национален конгрес специално за междинни избори.

Ако републиканците спечелят, печелите и вие

Тръмп превърна икономическото обещание в централна част от речта си. Според него силата и икономическите постижения на САЩ позволяват част от резултата да бъде върнат директно на гражданите.

„Ако републиканците спечелят Камарата на представителите и Сената на САЩ - и двете - благодарение на нашата огромна сила и икономически успех, ще разпределя дивидент от 5000 долара за всеки пълнолетен гражданин на САЩ“, заяви президентът.

Тръмп уточни, че средствата ще трябва да останат в американската икономика. „Единственото условие, което поставям, е, че дивидентът, който разпределяме, трябва да бъде изразходван в Съединените американски щати“, каза той.

По време на речта президентът формулира идеята още по-кратко: „Ако републиканците спечелят, печелите и вие.“ По оценки подобна програма би могла да достигне мащаб над 1 трилион долара, ако обхване всички пълнолетни американски граждани. Тръмп не представи подробности за механизма, по който плащането ще бъде организирано, но сравни идеята с дивидент, който успешна компания разпределя между своите акционери.

Изборите като голям залог за бъдещето

Посланието му към републиканските избиратели беше категорично - вотът през ноември ще определи посоката на страната за години напред. „Ако предадем бъдещето на Америка на радикалните леви демократи, нашата нация ще прекара следващото десетилетие само в опити да се възстанови. Това ще бъде трагедия“, заяви Тръмп.

След това той отправи едно от най-силните послания на вечерта: „Гласувайте за републиканците и ще оставим света далеч зад нас за поколения напред.“

Президентът призова привържениците си да подходят към изборите така, сякаш самият той отново е в бюлетината. По думите му има около 35 ключови надпревари за Камарата на представителите и Сената и той възнамерява лично да се включи активно в подкрепа на републиканските кандидати. Тръмп дори заяви, че е готов да посещава някои от важните щати по няколко пъти.

Далас се превърна в огромен републикански митинг

Събитието е смесица между национален партиен конгрес, политически митинг и кампания за набиране на средства. Тръмп отдавна настояваше републиканците да организират подобен форум и партията превърна идеята му в реалност.

Залата в Далас беше изпълнена със символиката на движението около президента. По стените имаше негови портрети, сред публиката се виждаха американски знамена и добре познатите червени шапки с надпис „Да направим Америка отново велика“. Мнозина бяха дошли с каубойски шапки и ботуши, които допълваха тексаската атмосфера.

Тръмп прогнозира, че подобни конгреси могат да се превърнат в традиция. „Сигурен съм, че това ще се превърне в нещо обичайно през следващите години“, каза президентът.

Целта е ясна - ентусиазмът около Тръмп да бъде пренесен към републиканските кандидати за Конгреса, въпреки че самият президент няма да фигурира в бюлетината през ноември.

Неочаквана подкрепа от демократ

Един от най-интересните моменти на конгреса дойде от човек извън Републиканската партия. Сенаторът демократ от Пенсилвания Джон Фетерман се включи с кратко видеообръщение. „Винаги ще заставам на страната на Америка. Винаги ще отхвърлям крайностите и социализма“, заяви той.

Фетерман говори на фона на стоманодобивен завод и обеща да работи „заедно с президента Тръмп“, за да защити американската стоманодобивна индустрия. Той представи колегата си републиканец от Пенсилвания Дейв Маккормик като „велик американец“. Самият Фетерман заявява, че няма намерение да напуска Демократическата партия, но появата му на републиканския форум даде допълнителна тежест на посланието на Тръмп за привличане на хора отвъд традиционната партийна база.

Твърдо предупреждение към Иран

Президентът използва сцената и за категорично послание към Техеран. Той заяви, че САЩ наблюдават активност около планината Кух-е Коланг, която американската страна нарича Пикакс Маунтин и свързва с укрепени подземни съоръжения близо до ядрената инфраструктура в Натанз. „Бих посъветвал Иран да не се прави на умен, защото ще се наложи да ги ударим много силно“, заяви Тръмп.

Той отново даде да се разбере, че Вашингтон няма да позволи Иран да се сдобие с ядрено оръжие. Темата остава една от ключовите за американската външна политика и за политическата линия на президента. Международната агенция за атомна енергия междувременно продължава да изразява тревога за иранската ядрена програма, а на 9 септември управителният й съвет реши отново да отнесе въпроса до Съвета за сигурност на ООН.

5000 долара се превърнаха в голямата новина

Но именно обещанието за „Тръмп дивидента“ от 5000 долара се превърна в най-гръмкия момент на първата вечер в Далас.

Тръмп постави избора пред американците в проста формула - републикански контрол върху Конгреса, продължаване на икономическата политика на администрацията и пряка финансова полза за гражданите.

До изборите през ноември остава да стане ясно как ще бъде разработен конкретният механизъм за обещаното плащане. Политическото послание обаче вече е отправено - Тръмп иска междинният вот да бъде не просто битка за места в Конгреса, а избор за продължаването на курса, който той обещава да превърне в още по-голяма икономическа сила за САЩ.