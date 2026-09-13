Тръмп хвърли голям коз преди изборите! Засяга всеки пълнолетен американец
Президентът обеща специален „Тръмп дивидент“, ако републиканците запазят контрола над Камарата на представителите и Сената
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Президентът обеща специален „Тръмп дивидент“, ако републиканците запазят контрола над Камарата на представителите и Сената
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