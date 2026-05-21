БФС поздрави ЦСКА след драматичния триумф за Купата на България

Българският футболен съюз поздрави ЦСКА за спечелването на Купата на България след драматичния финал срещу Локомотив Пловдив. "Червените" завоюваха трофея снощи след изпълнение на дузпи и прибавиха нов голям успех към клубната си история.

От футболната централа определиха победата като признание за усилията на отбора, треньорския щаб, ръководството и феновете. БФС пожела на ЦСКА успешно представяне в европейските клубни турнири.

"Успехът е признание за усилията на футболистите, треньорския щаб, ръководството и привържениците на клуба и резултат от постоянството и характера, демонстрирани от отбора през целия турнир", се казва в съобщението, публикувано на сайта на централата.

Триумфът дойде след напрегнат финал, в който ЦСКА и Локомотив Пловдив трябваше да решат спора за трофея от бялата точка. Победата дава на "червените" не само купата, но и допълнителен импулс преди участието им на международната сцена.

"Българският футболен съюз пожелава на ПФК ЦСКА успешно представяне в европейските клубни турнири, с което да защити името на българския футбол на международната сцена", посочват още от БФС.

