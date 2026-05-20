Стоичков запали червена България преди големия финал

Христо Стоичков отправи силно и емоционално послание към „червена“ България часове преди финала за Купата на България. ЦСКА излиза срещу Локомотив Пловдив тази вечер от 19:00 часа на националния стадион „Васил Левски“, а Камата призова феновете да бъдат до отбора в един от най-важните мачове за сезона.

Четирикратният носител на купата с „армейците“ подчерта, че подобни двубои не се играят - те се печелят. Посланието му беше публикувано в профила му в Инстаграм и веднага прозвуча като боен зов към цялата червена общност.

Стоичков се обърна директно към феновете на ЦСКА и припомни, че финалът не е просто още един мач в календара. За легендарната осмица на терена тази вечер трябва да излязат не само 11 футболисти, а историята, честта и сърцето на клуба.

„Армейци,

На 20 май не излизат просто 11 играчи на терена. Излиза история. Излиза чест. Излиза сърцето на CSKA Sofia.

Финалите не се играят - финалите се печелят с характер, с вяра и с онази червена сила, която поколения армейци носят в себе си. Няма значение колко тежък е пътят, когато зад отбора стои една трибуна, един народ и една любов, която никога не предава.

Нека на 20 май всеки пас, всяко единоборство и всяка секунда бъдат за емблемата, за историята и за всички, които живеят с ЦСКА в сърцето си.

Бъдете гласът, който не спира.

Бъдете силата, която се усеща.

Бъдете 12-ия играч.

Защото има мачове... и има финали, които остават завинаги“, написа Стоичков.

Думите на Камата идват в момент на огромно напрежение и очакване сред феновете на ЦСКА. Финалът срещу Локомотив Пловдив е шанс за трофей и за силен завършек на сезона, а подкрепата от трибуните може да се превърне в решаващ фактор.

Стоичков, който знае отлично какво означават големите мачове с червената фланелка, постави акцента върху характера, вярата и връзката между отбора и публиката. Посланието му не беше просто пожелание за успех, а напомняне, че финалите в историята на ЦСКА се измерват не само с резултата, но и със силата, с която клубът излиза на терена.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com