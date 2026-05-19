Топ експерт отсече! Ето кой да вземе Евровизия

Победата на родната изпълнителка Дара с песента "Бангаранга" на тазгодишното издание на конкурса "Евровизия" осигурява историческа реклама за България, съобщават от Bulgaria ON AIR.

По думите на директора на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов, предстоящото домакинство на страната през 2027 година е златен шанс за сериозен икономически тласък и пълноценно използване на легловата база.

Според експерта, успехът на българската песен надминава всички досегашни маркетингови кампании за популяризиране на дестинацията.

"Дара направи най-голямата реклама за всички времена. От 1969 година съм в туризма и такова чудо не съм виждал, включително през 1994, когато станахме четвърти на Световното по футбол", категоричен е Драганов пред телевизията. Той припомня минали периоди на подем в сектора, когато държавата е инвестирала около 7,67 млн. евро (15 милиона лева преди приемането на еврото) за реклама на международните пазари.

Той подчертава огромния обхват на музикалния формат, който директно достига до милиони зрители по света, гарантирайки засилен туристопоток към родните градове.

Анализаторът е на мнение, че събитие от подобен мащаб може да се проведе на различни места у нас, но изисква стратегическо политическо решение. Като един от най-логичните избори той посочва курорта "Слънчев бряг" заради огромната база за настаняване.

"Ако аз съм стратег, ще кажа "Слънчев бряг" - необходима е зала с 10 000 места, защото там има 400 000 легла. Трябва да се развие икономиката", предлага Драганов. Той не изключва и кандидатурата на Варна, където е родена изпълнителката, отбелязвайки, че летището в града може да поема до 140 полета дневно.

Още по-нестандартна идея е свързана с минния сектор. "Ако се вземе политическо решение цялото това шоу да бъде в долната част на рудник "Трояново - 3", който е амфитеатрален, там може да се изгради зала, ще имаме огромно шоу", разсъждава експертът. Според него намирането на инвеститори е най-лесната част, когато има ясна и мащабна идея.

В очакване на засилен интерес и хиляди чуждестранни гости, Драганов отправя сериозно предупреждение към бизнеса у нас да запази хладнокръвие и дългосрочна визия.

"Нека не си мислят всички хотелиери и ресторантьори, че всичко им е в кърпа вързано. Когато имаме шанс да направим пари, трябва да бъдем много внимателни с лакомията си. Сега трябва да се мисли спокойно", съветва директорът на Института за анализи и оценки в туризма

