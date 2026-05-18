Брутален срив в продажбите на този автомобилен гигант. Отчаяно търси помощ

Американският автомобилен мастодонт „Форд“ (Ford) се намира в състояние на безпрецедентна криза на Стария континент и стартира агресивна спасителна операция, предаде Ройтерс. В отчаян опит да спре свободното падане на пазарния си дял, компанията обяви радикален план. До 2029 година марката ще изстреля на пазара седем изцяло нови модела. Осъзнавайки, че не може да се справи сама, корпорацията официално сключи съюз с френския си конкурент „Рено“ („Renault“). Заедно те ще разработват следващото поколение достъпни електромобили.

Скрити зад „стратегически партньорства“

Планът на „Форд“ предвижда пет от новите седем модела да бъдат леки автомобили, произвеждани директно в Европа. За да оцелее в ценовата война, компанията заменя досегашната си гордост с прагматизъм. Част от колите ще бъдат електрически, захранвани от технологии на „Рено“, а останалите ще разчитат на класически двигатели с вътрешно горене.

Ръководителят на европейското подразделение на „Форд“ Джим Баумбик открито призна, че без чужда помощ компанията губи конкурентоспособност.

Бунт срещу Брюксел

Паралелно с новата моделна офанзива, „Форд“ поведе открита война и срещу тежките европейски регулации за въглеродните емисии. От компанията изрично настояват Брюксел незабавно да промени правилата. Според американския производител, настоящите цели за CO2 емисиите са напълно откъснати от реалността. Те не отразяват нито истинското потребителско търсене, нито забавеното развитие на зарядната инфраструктура.

От „Форд“ издигнаха ултиматум за спешна финансова и регулаторна подкрепа на преходни технологии като мост между бензина и тока и генератори на гориво, захранващи батерията в движение.

Дъното: Осмо място и застрашително бъдеще

Статистиката е безмилостна – през последните години „Форд“ буквално беше изтрит от лидерските позиции в Европа. С едва 426 000 продадени автомобила, американската легенда се свлече до унизителното осмо място на пазара. Компанията вече диша прахта дори на германския премиум бранд „Мерцедес-Бенц“ (Mercedes-Benz). Следващите три години ще покажат дали френската инжекция от „Рено“ ще съживи американския пациент, или „Форд“ ще остане в историята на европейския пазар.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com