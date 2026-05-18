BAR MASTERS 2026 надгражда коктейлната култура в България

Записването за тазгодишното издание на програмата вече е отворено, а новият формат поставя специален фокус върху баровете, които изграждат съвременната коктейлна култура у нас

BAR MASTERS се завръща през 2026 г. с ново издание, нови възможности за професионално развитие и още по-силен фокус върху барманската общност в България. Записването за участие вече е отворено на https://mybar.bg/barmasters/ и ще продължи до 22 май. За поредна година програмата, организирана от Кока-Кола ХБК България, ще даде сцена за изява на талантливи бармани от цялата страна, които да покажат своя почерк, креативност и умения зад бара.

Тази година BAR MASTERS ще премине през четири етапа, първият от които е Social Media Challenge на тема „Модерна интерпретация на класическа напитка“. В него участниците ще трябва да създадат авторска напитка, вдъхновена от духа на избрания основен алкохолен продукт, и да я представят в социалните мрежи чрез съдържание, което разказва историята зад коктейла, неговия характер и съвременен прочит.

Следващият етап са традиционните за програмата pop-up барове, в които барманите ще имат възможност да демонстрират своите умения в реална среда и да покажат цялостна концепция за коктейлно преживяване. През септември участниците ще се включат в BAR MASTERS Bootcamp – етап, създаден да надгради знанията, техниките и професионалния им подход чрез обучения, практически сесии и срещи с експерти от индустрията. Финалният етап ще събере най-добрите участници в края на септември, когато международно жури ще отличи победителите в тазгодишното издание.

BAR MASTERS 2026 ще отличава участниците във всеки етап от програмата. Големите награди на финала са 3500 евро за първо място, 2500 евро за второ място и 1500 евро за трето място, както и още отличия и подаръци за участниците. Най-добрият pop-up бар ще донесе на своя автор възможност да представи България на глобалните полуфинали на Finlandia в Рим по време на Rome Bar Show.

Ключов акцент в тазгодишното издание е създаването на THE BARMASTERS SELECTION – Bulgaria’s Top 10 Best Cocktail Venues Selection. В класацията ще бъдат включени заведенията, представени от барманите, класирани в Топ 10 на програмата. Така BAR MASTERS ще отличи не само индивидуалните постижения на участниците, но и коктейлните барове, които стоят зад тяхната работа, стил и професионално развитие. THE BARMASTERS SELECTION ще бъде активна за период от една година – до следващото издание на програмата – и ще има за цел да насочва потребителите към качествените коктейлни локации в България. По този начин инициативата ще даде допълнителна видимост на баровете и ще подкрепи позиционирането им като част от селекцията на най-добрите коктейлни места в страната.

В основата на BAR MASTERS остава идеята, че програмата не е просто състезание, а общност. Създадена с мисията да подкрепя бар общността в България, тя събира бармани, ментори, партньори и любители на коктейлната култура в среда за споделяне на знания, опит и вдъхновение. Чрез практически обучения, предизвикателства и мотивационни срещи BAR MASTERS развива знанията и увереността на участниците и им помага да изграждат ново поколение професионалисти зад бара.

През годините инициативата се наложи като една от водещите платформи за развитие на барманската сцена у нас, като до момента в нея са се включили над 800 бармани от цялата страна. Тазгодишното издание продължава тази посока с още по-ясна амбиция – да развива културата, да подкрепя талантите и да дава видимост на местата, които изграждат съвременната коктейлна сцена в България.

В BAR MASTERS 2026 участват водещи марки, от 24/7 портфолиото на Кока-Кола ХБК България, сред които Schweppes, Bacardi, Martini, Bombay Sapphire, Teeling Irish Whiskey, Finlandia, Gentleman Jack, El Jimador, Highland Park, Brugal 1888, Jägermeister и Caffè Vergnano.

