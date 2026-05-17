Луксозна китайска марка коли стъпва у нас

След като още в края на миналата година обяви влизането си на българския пазар, луксозната китайска марка Zeekr представи и първия си официален дилър у нас - Espace Auto.

От компанията допълват, че интересът към марката е надминал първоначалните очаквания и ясно е потвърдил нарастващото търсене на премиум електрически автомобили и модерни технологични решения в Европа, пише "Аутомедия". Затова и навлизането на Zeekr SEE в България е естествена стъпка в разширяването на присъствието на марката в региона и част от дългосрочната ѝ визия за бъдещето на електрическата мобилност.

Компанията вече присъства успешно на други три пазара в региона – Словения, Хърватия и Румъния. Навлизането на българския пазар бележи важен етап за Zeekr SEE в процеса на разширяване на присъствието на марката в Югоизточна Европа и затвърждава амбицията ѝ да се утвърди като водещо име в сегмента на премиум електрическата мобилност.

„Много сме щастливи да видим навлизането на Zeekr на българския пазар заедно с партньор, който притежава сериозна експертиза и дълбоко разбиране за автомобилния сектор - коментираха от Zeekr SEE. - Професионализмът и репутацията на Espace Auto ни дават пълна увереност, че клиентите в България ще се докоснат до марката на най-високо възможно ниво. Това е вълнуваща следваща стъпка за Zeekr в региона“.

