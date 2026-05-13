Обявиха евтините коли, които скоро ще останат в историята

Някои модели сред известните бюджетни автомобили скоро ще останат в историята и вече няма да са на пазара през 2027 г. въпреки, че изглеждаше, че тези някога популярни автомобили ще бъдат с нас завинаги.

Това означава, че купувачите ще имат по-малко възможности в сектора на достъпните автомобили, пише Motor1.

Експерти са идентифицирали кои автомобили на европейския пазар няма да оцелеят до 2027 г.

Поради различни причини тези автомобили ще бъдат спрени от производство.

Кои евтини автомобили ще изчезнат до 2027 г.?

Ауди А1;

Ауди Q2;

Форд Фокус;

Форд Куга;

Хюндай i10;

Mazda MX-30 R-EV;

Mercedes-Benz B-класа;

Mercedes-Benz T-класа;

Фолксваген Туран.

