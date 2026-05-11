От архивите на ЦРУ: Извънземни вкамениха цял взвод

Един от най-странните, зловещи и мистериозни разкази в историята на уфологията изплува от секретните архиви на бившия Съветски съюз. Шокиращият инцидент, при който десетки руски войници са били буквално превърнати в камък от извънземни същества, бе разпространен от британския вестник „Експрес“. Случаят, разиграл се в дълбоката сибирска тайга, хвърля напълно нова светлина върху опасностите при директен сблъсък с неидентифицирани летателни апарати.

Атаката в Сибир: Ракета срещу космически кораб

Драмата започва през 1993 г., когато руски военен взвод, разположен в Сибир, засича нисколетящ извънземен космически кораб. Действайки по строго предписание, войниците откриват огън и успяват да свалят мистериозния обект, използвайки зенитно-ракетен комплекс „земя-въздух“. Космическият апарат се разбива наблизо, но това, което последва след падането му, надминава и най-смелите холивудски сценарии на ужасите.

Светещата сфера на смъртта: 23-ма се превръщат в статуи

От димящите останки на сваленото НЛО излизат пет хуманоидни извънземни същества с нереални пропорции. Според разказите на очевидци, вместо да се предадат или да избягат, съществата се приближават едно към друго и се трансформират в една-единствена, ослепително светеща сфера. Огромното енергийно кълбо започва да издава силен звук и излъчва мощен, концентриран лъч светлина право към военните. За броени секунди лъчът моментално вкаменява 23-ма руски войници, превръщайки ги в безжизнени монолити. Само шепа оцелели пехотинци, намиращи се в далечния край на периметъра, успяват да се спасят от сиянието и да разкажат за кошмара.

Разсекретеният доклад на ЦРУ: Извънземното оръжие е реална заплаха

Първоначално необикновената история се появява на страниците на украински вестник, но бързо привлича вниманието на чуждите разузнавания. Оказва се, че случаят е подробно описан в официален, наскоро разсекретен файл на американското Централно разузнавателно управление (ЦРУ). В бележките на американското разузнаване се посочва, че ако руският доклад за инцидента е автентичен, това би демонстрирало съществуването на непозната, изключително напреднала извънземна технология. Анализаторите от Вашингтон предупреждават, че подобно оръжие би представлявало смъртоносна и непреодолима заплаха за всяка земна армия, която се опита да застане срещу него.

