Тръмп атакува Пекин с армия от милиардери

Американският президент Доналд Тръмп подготвя безпрецедентен икономически десант в Азия. Белият дом официално е поканил най-влиятелните фигури от американския бизнес елит да придружат държавния глава при ключовото му посещение в Китай. Агенция Блумбърг разкрива, че сред поканените са главният изпълнителен директор на „Тесла“ Илон Мъск и ръководителят на „Епъл“ Тим Кук. Информацията идва директно от високопоставен източник от администрацията във Вашингтон, а визитата е насрочена още за тази седмица.

Списъкът с гостите на Тръмп изглежда като класация на най-могъщите хора в световната икономика. Президентът събира на едно място лидерите на Силициевата долина и финансовите гиганти от Уолстрийт. В делегацията за срещата с китайския лидер Си Цзинпин се очаква да се включат още главният изпълнителен директор на „Голдман Сакс“ Дейвид Соломон и основателят на „Блекстоун“ Стивън Шварцман. Към тях ще се присъединят също ръководителят на „БлекРок“ Лари Финк, изпълнителният директор на „Ситигруп“ Джейн Фрейзър и Дина Пауъл Маккормик от „Мета Платформс“.

Мащабната група от топ мениджъри има съвсем ясна и прагматична мисия по време на визитата в Пекин. Американският президент се надява присъствието на бизнес акулите да катализира сключването на редица мащабни търговски сделки и ключови споразумения за покупки с Китай. Поканените корпорации все още запазват пълно мълчание и не са отговорили на официалните искания за коментар от страна на агенция Ройтерс.

