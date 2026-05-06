Тръмп с ключова новина за Иран. Голям напредък

Операцията на САЩ за насочване на блокирани кораби през Ормузкия проток, наречена „Проект свобода“, ще бъде поставена на пауза за „кратък период от време“, обяви президентът Доналд Тръмп във вторник вечерта.

Тръмп каза, че проектът, започнал дни по-рано, ще бъде спрян по „взаимно съгласие“, защото е постигнат „голям напредък“ към споразумение с Иран, съобщава Би Би Си (BBC).

Иранските държавни медии го представиха като победа, заявявайки, че паузата показва, че Тръмп „се е оттеглил“ след „продължителни неуспехи“ да отвори отново жизненоважния воден път за световното корабоплаване.

Съобщението на американския президент дойде, след като държавният секретар Марко Рубио каза, че първоначалната американско-израелска офанзива в Иран – операция „Епична ярост“ – е приключила след постигане на целите си.

В публикация в социалните мрежи Тръмп заяви, че е взел решението „по искане на Пакистан“, който е действал като посредник между САЩ и Иран. Той добави, че американската блокада на иранските пристанища ще остане в сила.

„Проект свобода“ беше предназначен да помогне за възстановяване на потока на петрол от региона и за евентуалното връщане на световната икономика към нормалност, като насочва блокирани кораби извън залива през до голяма степен затворения воден път. Но ако по време на „паузата“ глобалните корабоплавателни компании и застрахователните компании, които работят с тях, бъдат възпрепятствани от иранска намеса, ще бъде трудно за Тръмп да твърди, че тази цел е постигната.

От друга страна, администрацията може да се надява, че замразяването на „Проект свобода“, срещу което иранците силно възразяваха, ще помогне да ги върне отново на масата за преговори.

Коментарите на Рубио по-рано през деня дойдоха след поредица от атаки в Ормузкия проток, които породиха опасения, че примирието между САЩ и Иран е застрашено.

Техеран не коментира изявлението на Рубио, но председателят на иранския парламент Мохамад Галибаф по-рано каза: „Ние добре знаем, че продължаването на статуквото е непоносимо за Америка, докато ние едва започваме“.

