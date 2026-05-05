Историческо дъно: Одобрението към Фридрих Мерц се срина

Германското правителство е изправено пред безпрецедентна криза на доверието, след като ново проучване на института „Форза“ разкри, че едва 11% от избирателите одобряват работата на управляващата коалиция. Данните бяха публикувани само ден преди канцлерът Фридрих Мерц да отбележи първата си годишнина на поста, очертавайки мрачна картина за политическото бъдеще на неговия кабинет. Според резултатите впечатляващите 87% от германците изразяват открито недоволство, което представлява драстичен срив в сравнение с юли 2025 г., когато рейтингът на одобрение беше значително по-висок – 38%.

Първите дванадесет месеца от мандата на коалицията, съставена от Християндемократическия съюз (ХДС), Християнсоциалния съюз (ХСС) и Германската социалдемократическа партия (ГСДП), преминаха под знака на остри вътрешни конфликти и тежки геополитически предизвикателства. Напрежението се засили допълнително от глобалния скок в цените на петрола, предизвикан от войната в Иран. Ситуацията се усложни и от дипломатически напрежения, след като несдържани коментари на Мерц относно отношението на Техеран към Вашингтон подновиха трансатлантическия спор с американския президент Доналд Тръмп.

Вътрешната несигурност в Германия се отразява пряко и на електоралните нагласи. В момента партиите от управляващата коалиция се представят изключително слабо в социологическите проучвания, докато крайнодясната формация „Алтернатива за Германия“ бележи рекорден възход. В някои национални допитвания партията вече води с преднина от пет процентни пункта, което създава сериозни опасения за традиционните партии преди предстоящите ключови регионални избори по-късно тази година.

Общественото недоволство е най-силно изразено в сферите, които засягат пряко ежедневието на гражданите. Между 80% и 90% от анкетираните дават отрицателна оценка на работата на кабинета по отношение на борбата с инфлацията, състоянието на инфраструктурата, икономическото развитие и социалните реформи. Единствената област, в която се забелязва по-висока степен на подкрепа, е имиграционната политика, където 32% от избирателите одобряват настоящия курс на правителството. Тези данни потвърждават, че икономическата несигурност и геополитическата нестабилност са основните фактори, подкопаващи авторитета на канцлера Мерц само година след поемането на властта.

