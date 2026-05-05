Тръмп побесня. Смразяваща закана към Иран



Президентът Доналд Тръмп предупреди, че Иран може да бъде „заличен от лицето на Земята“, след като ирански сили откриха огън по американски кораби в Ормузкия проток.

Той направи това изявление пред Fox News в понеделник следобед, след като Иран предприе ракетни атаки и нападения с дронове срещу американски сили и търговски съдове, но не успя да порази нито една цел, съобщиха от Централното командване на САЩ (CENTCOM).

Атаките бележат най-сериозното предизвикателство досега пред крехкото примирие, постигнато между Вашингтон и Техеран миналия месец, докато САЩ разширяват операциите си за отваряне на критичния плавателен маршрут.

В неделя Тръмп разкри „Проект Свобода“ (Project Freedom) – инициатива за безопасно превеждане на кораби през протока, стартираща от понеделник. Премахването на иранския контрол над протока би могло да намали глобалното икономическо безпокойство и да лиши Техеран от ключов лост за натиск. Всяко подобно действие обаче крие риск от подновяване на пълномащабния конфликт, който започна, когато САЩ и Израел атакуваха Иран на 28 февруари, което подтикна Техеран да затвори водния път.

По-рано в понеделник президентът публикува в Truth Social: „Иран стреля по несвързани нации по отношение на движението на корабите, ПРОЕКТ СВОБОДА, включително по южнокорейски товарен кораб. Може би е време Южна Корея да се присъедини към мисията! Свалихме седем малки лодки или, както те обичат да ги наричат, „бързи“ лодки. Това е всичко, което им е останало. Освен южнокорейския кораб, до този момент няма нанесени щети при преминаването през протока“.

Тръмп добави: „Военният министър Пит Хегсет и председателят на Коне find на съвкупните щабове Дан Кейн ще дадат пресконференция утре сутрин“.

