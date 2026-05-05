Делото срещу Георгиевски продължава. Ново напрежение около българския клуб

Делото срещу председателя на заличеното сдружение Културен клуб „Иван Михайлов“ Люпчо Георгиевски влиза във втора инстанция в Апелативния съд в Битоля. Процесът идва след присъда от юни миналата година, когато той получи условно наказание от една година лишаване от свобода със двегодишен изпитателен срок, припомня БНТ.

Обвинението срещу него е за предизвикване на омраза чрез публикуване на цитати на Ванче Михайлов във Фейсбук страницата на клуба. Случаят предизвиква сериозни реакции и поставя въпроси за правата на българите в Република Северна Македония.

Присъда за думи и историческа памет

Според обвинението Георгиевски е създал „раздор и нетърпимост“ чрез електронни публикации, базирани на исторически личности и текстове. Тази интерпретация на закона поставя под съмнение границите между свободата на словото и наказателната отговорност, особено когато става дума за историческо наследство.

Случаят придобива още по-голяма тежест заради факта, че става дума за културна дейност, насочена към съхраняване на българската памет. За мнозина процесът срещу Георгиевски е не просто съдебен казус, а сигнал за ограничаване на идентичността.

Палежи, натиск и заличаване

Историята на културния клуб в Битоля през последните години е белязана от поредица от удари. През 2022 година сградата беше подпалена, като за извършител беше задържан местният жител Ламбе Алабаковски. Година по-късно властите заличиха клуба от Централния регистър.

През март тази година обектът отново стана мишена на посегателство, което показва, че напрежението около него не стихва. Натискът се пренася както на институционално ниво, така и чрез конкретни действия срещу символи на българското присъствие.

Клубът като символ на българската идентичност

Въпреки атаките, културният клуб „Иван Михайлов“ остава символ на българската памет в Битоля. В него се съхраняват книги, документи и свидетелства за българското присъствие в региона - нещо, което трудно може да бъде заличено със административни решения.

Личността на Ванче Михайлов продължава да разделя мненията, но за мнозина той е част от историческата борба за идентичност. Именно това превръща всяко позоваване на неговото име в тема с висок обществен заряд.

Борбата за права продължава

Делото срещу Георгиевски се възприема като тест за това доколко българската общност в Северна Македония може свободно да изразява своята идентичност. Изходът от процеса може да има последици не само за него, но и за бъдещето на подобни организации.

Случаят отново поставя на дневен ред въпроса за признаването на българите като част от държавотворните народи в страната и за гарантирането на техните права. В контекста на европейските ценности това остава ключов въпрос, който трудно може да бъде игнориран.

