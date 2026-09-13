Делото срещу Георгиевски продължава. Ново напрежение около българския клуб
Осъден за цитати във Фейсбук, българинът днес се изправя пред Апелативния съд
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Осъден за цитати във Фейсбук, българинът днес се изправя пред Апелативния съд
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