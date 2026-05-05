Край на свободната продажба на цигари в Турция

Турция ще въведе нов строг режим за продажба на тютюневи изделия, който ще изисква задължително представяне на лична карта при всяка покупка. Мярката беше обявена от заместник-министъра на здравеопазването Шуайип Биринджи и идва на фона на тревожен растеж в употребата на цигари в страната.

Целта е да бъде ограничен достъпът на непълнолетни и да се овладее разрастващата се зависимост сред населението. Данните, представени от властите, очертават сериозен обществен и икономически проблем.

По време на медицински конгрес в Ерзурум Биринджи подчерта, че Турция вече е втора в света по брой пушачи след Индонезия. Средно един турски гражданин изпушва около 17 цигари на ден - показател, който според здравните власти е сигнал за дълбока криза в общественото здраве. Властите отчитат и засилен ръст на употребата сред младите, което допълнително ускорява натиска за по-строги ограничения.

Финансовият ефект от тютюнопушенето също е значителен. По данни на здравното министерство разходите на домакинствата за цигари достигат около 15 млрд. турски лири годишно, което се равнява на приблизително 283,4 млн. евро. Допълнително тежест носят и щетите от пожари, причинени от неизгасени фасове, които възлизат на около 4 млрд. турски лири, или близо 75 млн. евро.

„Въпреки всички тези негативни аспекти употребата на тютюневи изделия продължава да нараства“, заяви Биринджи. Според него една от причините е сравнително ниската цена на цигарите в страната, която ги прави лесно достъпни, включително за младите хора. Новата система със задължителна идентификация се разглежда като ключов инструмент за обръщане на тенденцията и ограничаване на риска за следващите поколения.

