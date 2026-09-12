Всичките ни документи в телефона! Уязвими ли ще сме
Експертите говорят
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Експертите говорят
Законопроектът за европейския портфейл за цифрова самоличност влиза в парламента
Властите въвеждат контрол със лични карти заради ръст на пушенето сред младите
Държавите трябва да издават документи според половата идентичност
Всички те ще бъдат включени в единен дигитален портфейл
Предлагат международен паспорт с нов срок
Промяната влиза в сила от януари
Правителството слага край на едномесечното чакане
Ето защо българският документ за самоличност стана № 1
За ЧНГ цените стават много солени
Какви са глобите при определени условия
Пътувал е за Германия
Какво става
Вътрешният министър коментира съставянето на кабинета
С цел повишаване на сигурността на документа
Относно изборите тази неделя
МВР определи промени във важна тарифа
овите лични документи може да започнат да се издават още в края на май
Срокът за общественото обсъждане е до началото на декември
Дъщерята била виновна