Лична карта, книжка и дипломи на едно място. Огромна промяна с документите

Огромна промяна с личните документи. След дигиталното здравно досие и трудовата книжка, ще има и дигитален портфейл. На практика там ще съществува цялата информация за нас, с която държавата разполага. Като например - лична карта, шофьорска книжка, дипломи и сертификати за образование, електронен подпис, свидетелство за съдимост и още ред други.

Така например, ако отидем на работа във Франция - местният работодател ще може за секунди да разбере кои сме ние. Дигиталният портфейл е приложение, което в момента се развива във всички държави от Европейския съюз. А решението дали информацията ни да бъде заредена в него, ще бъде наше. Но с уговорката, че за да инсталираме социални мрежи на телефона, вероятно вече ще се изисква именно наличието на този портфейл, така че да удостоверим нашата възраст.

„В момента сме в процес на наемане на чужда работна ръка. Валидирането на дипломите, техните сертификати, книжки – става много трудно, защото превеждането отнема много време. Ако това се направи и се вкара в дигиталния портфейл, дори да си търси късмета в друга фирма този процес ще бъде съкратен”, сподели управителят на соларна компания Веселин Тодоров.

„Практически за потребителя е едно приложение на телефона му – да стане най-сигурното средство за идентификация. Този дигитален портфейл може да се ползва както онлайн така и офлайн. Целта е в средата на февруари да имаме готова архитектура. А също и проектозакон, който да дадем на следващия министър”, обясни министърът на електронното управление Валентин Мундров.

Освен че ще спести носенето на документи на хартия пред различни институции – дигиталният портфейл е и естествен ход в съвременния живот, смятат експерти. Експертът Станислав Атанасов коментира и защитата на данните: „Ако бъде изпълнено като регистър с удостоверяване на достъп през телефона, тогава имате абсолютно същата сигурност като Google Wallet и Apple-pay".

