Един шанс, който се дава само при раждането - стволови клетки

Все по-широко приложение в съвременната медицина намират стволовите клетки. През последните години те се използват все по-често в лечението на редица заболявания, а трансплантационните центрове по света вече отчитат хиляди успешни автоложни трансплантации. В България една от водещите компании в тази област е Future Health Bulgaria – част от международна мрежа от тъканни банки, която съхранява и подготвя проби за трансплантация. До момента от българската структура са успешно изпратени около 3000 проби за трансплантационни процедури, което я нарежда сред значимите участници в развитието на тази медицинска практика у нас.

С нарастващия интерес към регенеративната медицина и новите терапии със стволови клетки, ролята на тъканните банки става все по-важна. Те осигуряват съхранението и безопасното използване на биологичен материал, който може да бъде от решаващо значение за лечението на редица заболявания в бъдеще.

За да научим повече за развитието на тази област в България, потърсихме коментар от директора на компанията – д-р Емил Филипов. Той разказва за значението на съхранението на стволови клетки, за развитието на трансплантационната медицина и за перспективите пред тази бързо развиваща се научна област.

Д-р Емил Филипов е медицински директор на Медицински център „Афродита“ и има над 40 години опит в областта на оперативната гинекология. През годините като главен асистент в СБАЛАГ „Майчин дом“ през неговите обучителни курсове са преминали стотици акушер-гинеколози от цялата страна.

Под негово ръководство медицинският център развива активно партньорство с водещи международни лаборатории в света. Благодарение на дългогодишния опит, съвременната апаратура и високия професионализъм на екипа, центърът се нарежда сред лечебните заведения с едни от най-високите проценти на успеваемост в България през последните 13 години.

Екипът на МЦ "Афродита" на посещение в лабораторията на Future Health във Великобритания

- Д-р Филипов, кога един родител започва да мисли за стволови клетки?

- Обикновено това се случва в момента, в който родителят осъзнае, че носи отговорност не само за настоящето, но и за следващите десетилетия от живота на своето дете. Именно раждането на бебето създава възможността да бъде съхранен ценният биологичен материал от пъпната връв.

Съвременната медицина вече използва стволови клетки за лечение на над 85 заболявания, като броят им продължава да нараства всяка година. Това превръща съхранението на стволови клетки не просто в тенденция, а в дългосрочно и стратегическо решение за бъдещето на детето и неговото семейство.

- Какво стои зад сигурността, която родителите търсят?

- Опитът и мащабът. Future Health е най-голямата тъканна банка в света с присъствие в над 94 държави. Тя разполага с 4 лаборатории във Великобритания и Швейцария и притежава най-много международни акредитации и лицензи в сферата. Това означава контрол, проследимост и стандарти, които покриват най-високите изисквания на медицинските регулатори.

В България повече от 50% от съхранените проби са именно при нас. Това доверие се гради бавно и се запазва с години!

- Колко са реалните случаи, в които пробите са били използвани?

- До момента имаме над 3000 освободени проби за успешно лечение по света. Всеки такъв случай означава едно семейство, получило шанс. Това е най-силното доказателство за смисъла на нашата работа.

Международно вече са регистрирани стотици хиляди успешни автоложни трансплантации, което показва, че приложението на стволови клетки постепенно се превръща в част от ежедневната практика на големите международни лаборатории и трансплантационни центрове.

- Какво се случва, ако едно дете се нуждае от лечение?

- В подобни моменти семейството не бива да мисли за логистика или разходи. Ние поемаме разходите по освобождаването на пробата за лечение и осигуряваме финансова подкрепа до 20 000 евро за детето до навършване на пълнолетие.

Подкрепата трябва да бъде цялостна - не само медицинска, но и човешка. Именно това е философията, която следваме в работата си, защото зад всяка проба стои семейство и надежда за по-добро бъдеще.

- Развива ли се услугата отвъд стандартното съхранение?

- Да. Освен стволови клетки от пъпна връв, предлагаме и съхранение на мезенхимни клетки от пулпата на млечно зъбче. Услугата се предоставя съвместно с Future Health Biobank, като BioEden е международна компания основана в САЩ и отваря допълнителни възможности в регенеративната медицина — сфера, която се развива изключително динамично.

- Future Health получава и международно признание. Колко важно е това?

- Компанията е отличена с престижна награда от британската кралица за принос, иновации и отлично качество. Това признание идва след години последователна работа и устойчиви резултати, като отличието е присъждано в продължение на пет години.

Няма друга тъканна банка с подобни постижения и признание, което е повод за гордост за всички, които са част от екипа.

Именно високите стандарти и постоянните инвестиции в наука и технологии са в основата на успеха на Future Health Bulgaria.

- Какво бихте казали на родителите, които все още се колебаят?

- Че съхранението на стволови клетки не е решение, основано на страх. То е решение, основано на възможност. Възможност науката да работи в полза на детето, когато това е най-необходимо.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com