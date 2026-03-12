Кърлежите са се наточили да хапят

Грипът вече е в отстъпление, но мястото му бързо се заема от други респираторни вируси. Това обясни директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова.

По думите ѝ типичният грип в момента е на ниски нива, но за сметка на това се наблюдава подем при други вирусни инфекции, които също могат да доведат до сериозни усложнения.

Според проф. Христова тази година грипът е започнал по-рано и сега вече постепенно се изтегля.

„В момента типичният грип е просто в единични случаи. А в същото време има букет от други вируси, които многократно надхвърлят разпространението на грип“, каза тя в ефира на бТВ.

По думите ѝ в момента най-често се засичат респираторно-синцитиален вирус и метапневмовирус.

„Това са два сериозни вируса, причиняват сериозни усложнения от страна на долните дихателни пътища – сериозен бронхит, немалко случаи на пневмония“, обясни проф. Христова.

Освен тях циркулират и риновируси, бокавируси, аденовируси и парагрипни вируси. Част от тях засягат най-вече малките деца и причиняват възпаления на горните дихателни пътища, хрема и дразнене в гърлото.

Кърлежите вече са активни - какво да правим

Проф. Христова предупреди и за друг сезонен риск – кърлежите. По думите ѝ те вече са активни, защото са презимували и сега търсят гостоприемник.

„Кърлежите са презимували, гладни са и са много активни. Те доста бързо се придвижват към нас, привлечени от въглеродния двуокис, който отделяме, и от нашата топлина“, каза тя.

Пикът на активността им започва именно сега – през март, април и май, а по-слаб втори пик има и през есента.

Къде дебнат най-често

Кърлежите обитават треви, храсти и паркови пространства. Опасност има не само сред природата, но и в градски паркове и градини.

„Спре ли човек на едно място – например на пикник или седне на пейка в парка – става „атрактивен“ за кърлежите“, предупреди проф. Христова.

Най-добрият вариант е хората да се движат по алеите и пътеките и да избягват навлизане в тревисти и обрасли участъци.

