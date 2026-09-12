Нов вирус плаши учените: пренасят го кърлежи
Новият ALTNV е открит при над 10% от изследваните пациенти с ухапвания от кърлежи
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Новият ALTNV е открит при над 10% от изследваните пациенти с ухапвания от кърлежи
Случаите на гонорея скачат със 150%, а лекарите вече се сблъскват и с опасния проблем на антибиотичната резистентност
Винаги се изследвайте
Инфекционистът доц. д-р Трифон Вълков предупреждава, че влагата намалява ефекта от пръскането и изисква нова обработка на зелените площи
Някои комари хапят вечер, други денем
Активни кърлежи, разпространение на морбили и нови варианти на вируси
Как да се пазим, каза проф. Христова
Има ръст на опасни респираторни инфекции и активни кърлежи през пролетта
Директорът на НЦЗПБ предупреждава за ръст на ухапванията и дава съвети за защита
Обработката на площите ще бъде извършена след 21:30 часа
Сред летните зарази най-разпространени са ентеровирусите
Относно кърлежите
Той съветва имунизационният календар да се спазва и да се изпълнява навреме
Посочи местата, където трябва да се пръска
От Столичната община обясниха, че тази година тревните площи са обработени за кърлежи дори по-рано от обичайното
Без вазелини, без да ги упояваме, опушваме
Главният държавен здравен инспектор даде насоки и как да се предпазим от ухапване от кърлежи
По думите на проф. Ива Христова има рискове от алергични реакции
Засечен е в няколко европейски страни
Антибиотик се препоръчва само ако е сигурно, че кърлежът носи зараза