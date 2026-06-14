Кърлежи, комари и летни вируси дебнат след дъждовете

С началото на хубавото време, разходките на открито и по-честия престой в паркове и тревни площи се увеличава рискът от ухапвания от кърлежи и комари, както и от заразяване с летни вируси. След обилните дъждове през последните дни специалистите напомнят, че ефектът от пръскането на зелените площи отслабва и е необходима нова обработка.

Инфекционистът доц. д-р Трифон Вълков обясни пред Нова телевизия, че засега няма осезаем ръст на пациентите, потърсили помощ заради ухапване от кърлеж в сравнение с минали години. Въпреки това бдителността остава задължителна, защото част от инфекциите се развиват не веднага, а дни след контакта.

След дъждовете тревните площи отново са рискова зона

Обилната влага създава благоприятни условия за кърлежи и комари, а честите валежи намаляват ефективността на вече направените обработки. Затова специалистите настояват зелените площи да бъдат третирани отново, особено в райони, където има активен човешки поток, детски площадки, междублокови пространства и места за разходка на домашни любимци. Именно там рискът е най-видим, защото хората често подценяват опасността и забелязват ухапването едва по-късно.

По думите на доц. Вълков най-познатата инфекция, предавана от кърлежи, е лаймската болест. Тя протича в три стадия, като първият най-често се разпознава по характерно петно около мястото на ухапването. Това е така нареченият мигриращ еритем - обрив, който има мишеноподобна форма и може да бъде първият сериозен знак, че организмът е реагирал на инфекцията.

Мишеноподобният обрив е важният сигнал

„Той представлява мишеноподобен обрив. Понякога дори самият кърлеж още е на мястото на ухапването и около него вече се оформя характерният обрив. Обривът може да се появи от няколко дни до седмица след ухапването и да изчезне бързо или да се задържи седмици наред, като размерът му варира от няколко до 30-40 сантиметра”, обяснява доц. Вълков.

Специалистът подчертава, че появата на такъв обрив не бива да се пренебрегва. Той може да изчезне сравнително бързо, но това не означава, че проблемът е отминал. Именно затова след ухапване от кърлеж е важно мястото да се наблюдава внимателно в следващите дни и седмици, а при съмнение да се потърси лекарска оценка.

Не всяко ухапване означава заразяване

Доц. Вълков успокоява, че самото ухапване не означава автоматично заразяване. При лаймската болест рискът е свързан с времето, през което кърлежът е останал впит в кожата. За разлика от марсилската треска, при която инфекцията може да се предаде почти веднага, при лаймската болест предаването изисква по-дълъг престой на паразита.

„Една такава ефективна трансмисия изисква време - от порядъка на 15 до 20 часа. Тоест, дори самият кърлеж 100% да е носител на борелия, ако е бил впит само час-два, той няма технологичното време да я предаде”, категоричен е лекарят. Това прави ранното откриване и правилното отстраняване на кърлежа особено важно, защото времето е един от ключовите фактори за риска.

Летните вируси също започват да настъпват

С повишаването на температурите започва и сезонът на летните чревни инфекции. Доц. Вълков отбелязва, че спектърът на вирусите не се е променил спрямо миналата година, но вече зачестяват случаите на ентеровируси. Това е голяма група вируси, които се размножават много добре в лигавицата на стомашно-чревния тракт и традиционно се активизират през топлите месеци.

Макар ентеровирусите да могат да предизвикат гастроентерит, инфекционистът уточнява, че протичането им обикновено не е толкова тежко, колкото при ротавирусите при децата или при норовирусите. „При тях лигавицата на червата е по-скоро входна врата за друг тип оплаквания, а стомашно-чревните симптоми не са водещи”, обяснява доц. Вълков. Така летният сезон носи два паралелни риска - ухапванията на открито и вирусите, които по-лесно се разпространяват при високи температури и по-активни контакти между хората.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com