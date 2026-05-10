Паника в Тенерифе заради пристигането на заразения кораб

Испанският остров Тенерифе се готви за една от най-напрегнатите санитарни операции от години, след като круизният кораб MV Hondius, на борда на който избухна огнище на хантавирус, трябва да акостира всеки момент. Трима души вече са починали след заразяване с опасния вирус, а близо 150 пасажери предстои да бъдат евакуирани под строги мерки за сигурност. Световната здравна организация се опита да успокои жителите на острова, като подчерта, че ситуацията „не е нов Ковид-19“, а рискът за обществото остава нисък.

СЗО опитва да успокои изплашените жители

Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Гебрейесус пристигна лично на Тенерифе, за да наблюдава операцията по евакуацията на пасажерите. В специално обръщение към жителите на острова той призна, че страховете са разбираеми, но подчерта, че хантавирусът не представлява заплаха, сравнима с пандемията от Ковид-19.

По думите му испанските власти са подготвили „внимателен и поетапен план“, при който пасажерите ще бъдат транспортирани със запечатани и охранявани превозни средства, без контакт с местното население. „Няма да ги срещнете. Вашите семейства няма да ги срещнат“, заяви Тедрос.

Какво представлява опасният хантавирус

Хантавирусът обикновено се предава чрез контакт с изпражнения или секрети от гризачи. Настоящото огнище е свързано с т.нар. вариант Andes - щам, по който американските здравни власти имат дългогодишен опит.

Световната здравна организация подчертава, че към момента рискът за широката общественост остава нисък, но ситуацията се следи изключително внимателно заради смъртните случаи на борда. Жертвите са холандска семейна двойка и германски гражданин, починали след отплаването на кораба от Аржентина миналия месец.

Военни болници и стотици полицаи за операцията

Испанските власти подготвят мащабна операция по приемането на кораба в пристанище Гранадиля. В нея ще участват 358 служители на испанските сили за сигурност.

След акостирането пасажерите ще бъдат сваляни на малки групи и разделяни по националности. Част от испанските граждани ще бъдат настанени във военна болница, където ще останат в индивидуални стаи без право на посещения. Предвидени са PCR тестове при пристигането и повторно изследване след седем дни, както и ежедневно наблюдение на температурата и симптомите.

Германия, Франция, Белгия, Ирландия и Нидерландия вече подготвят самолети за репатриране на своите граждани.

САЩ изпращат екипи и специален самолет

Американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията изпращат епидемиолози и медицински специалисти на Тенерифе, които ще извършат оценка на риска за всеки американски пасажер.

Според американските власти 17 граждани на САЩ ще бъдат транспортирани със специален чартърен самолет, оборудван с биоконтейнмънт система, подобна на използваните при евакуации по време на COVID пандемията. След завръщането си те ще бъдат настанени в Националното карантинно звено към Медицинския център на Университета на Небраска и ще останат под наблюдение в продължение на 42 дни.

Междувременно пет американски щата вече наблюдават седем души, слезли по-рано от кораба. Засега никой от тях не проявява симптоми.

Протести, страхове и политическо напрежение на Канарите

Пристигането на кораба предизвика сериозно напрежение на Канарските острови. Лидерът на автономното правителство Фернандо Клавихо обяви, че е против акостирането на плавателния съд, а пристанищни работници организираха протести заради липсата на информация относно потенциалните рискове.

Клавихо дори изрази опасения, че плъхове от кораба могат да достигнат брега и да създадат риск за архипелага. Испанското здравно министерство обаче увери, че инспекциите не са открили гризачи на борда и подобен сценарий е практически невъзможен.

Лошото време допълнително усложнява операцията

Местните власти предупреждават, че евакуацията трябва да бъде извършена бързо заради очаквано влошаване на времето през следващите дни.

Според прогнозите в началото на седмицата около Тенерифе се очакват по-силни ветрове и по-високи вълни, което може сериозно да усложни операцията по свалянето на пасажерите от кораба.

Заради това испанските и международните власти се опитват да приключат цялата процедура максимално бързо, докато островът остава под напрежение в очакване на пристигането на заразения кораб.

