Опасна болест настъпва у нас. Кои са застрашени

Случаите на морбили в България се увеличават и вече достигат 72, като експертите предупреждават, че това е само началото на по-сериозно разпространение. Най-засегнати са деца, особено във възрастта между 5 и 9 години, а огнището е концентрирано основно в област Враца. Заболяването вече се разпространява активно в страната след първоначално „вносен“ случай от Великобритания.

„При всички случаи разпространението ще нарасне“, заяви пред бТВ проф. Ива Христова от Националния център по заразни и паразитни болести. По думите й неваксинираните деца са най-големият рисков фактор, тъй като практически нямат защита срещу заразата. В България ваксинационното покритие остава под критичните нива - под 90% за първата доза и под 85% за пълна имунизация, при необходим минимум от 95%.

Заболяването засяга всички възрастови групи, но най-уязвими са малките деца, включително бебета под 1 година. Част от случаите са при деца, които не са имунизирани или не са преболедували, което създава условия за бързо разпространение. Здравните власти вече издирват контактни лица и препоръчват изолация в детските заведения при риск.

Експертите предупреждават, че морбили не е безобидно заболяване. Възможни са тежки усложнения като вирусна или бактериална пневмония, възпаления на дихателните пътища и средното ухо, а в редки случаи и остър енцефалит - възпаление на мозъка, което може да бъде животозастрашаващо.

Допълнително напрежение идва и от ситуацията в Европа, където в страни като Румъния, Франция, Испания и Италия също се отчита рязко увеличение на случаите. Това създава риск от нови вносни инфекции и още по-бързо разпространение.

Специалистите са категорични, че ваксинацията остава най-ефективната защита, като дори до 72 часа след контакт с болен може да се предприеме имунизация. Без повишаване на обхвата обаче, предупреждението е ясно - морбили ще продължи да се разпространява там, където има деца без имунитет.

