Мръсни номера с черешите. Ето защо струват 10 евро

Български производители алармираха за зловеща спекула с цената на черешите. Пред Нова те обясниха, че търговците ги принуждават да изкупуват продукцията им на цена под 1,50 евро, а на пазара продават килограма между 9 и 10 евро.

Освен това родните производители се оплакват от нерегламентиран евтин внос, който допълнително срива цената на продукцията им.

Заместник-председателят на Обединени земеделски производители Иван Гюров обясни, че "има огромен безконтролен нерегламентиран внос. След влизането в Шенген и отпадането на граничния контрол огромно количество бусове от Благоевградски, Кюстендилски, Гоцеделчевски регион влизат в Гърция, купуват продукция без никакъв контрол и продават на борсата. Това са хора, които масово се регистрират като земеделски производители", по думите му.

Той подчерта, че големият проблем със спекулата в цените идва от крайните търговци.

"Прекупвачите не са чак такъв проблем. Голямата разлика в цената идва от звеното магазини. Ако черешата от овощната градина излиза на цена от 2 евро, в склада на борсата ще бъде 2,50 евро, а в магазина виждаме, че цената стига и до 10 евро", уточни Гюров.

Производителите настояха за контрол и проверка на вноса, а голяма част от черешопроизводителите се заканват, че ако изкупната цена остане 1,50 евро за килограм, изобщо няма да започнат беритбата.

Те са категорични, че тази година са вложили значителни средства в производството и при подобни цени работят на загуба.

В социалните мрежи широк обществен отзвук придоби публикация на Гергана Дечева, земеделски производител от района на Брестовица.

В поста си тя подчертава, че ако миналата година природата е убила реколтата им, тази година това са прекупвачите. Отворените врати за безконтролен внос оставят българския производител сам да се дави, категорична е Дечева.

"Основно насочвам вниманието си към управниците. Публикувах този пост, защото миналата година основната причина да не можем да си продадем продукцията с гроздето бе вноса от съседните страни. И тази година по същия начин има спекула с цените. Нашата продукция не може да се продаде", пише още Дечева.

И допълва: "Ние се питаме на каква цена трябва да се продават нашите череши, за да можем поне да покрием разходите си и все пак да реализираме някаква печалба."

